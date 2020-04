Disney+ przekroczył liczbę 50 milionów subskrybentów

Disney+ coraz bardziej zasługuje na miano "Największego konkurenta Netfliksa". Platforma może pochwalić się rewelacyjnymi wynikami. Platforma stała się bardzo popularna zaledwie pięć miesięcy po oficjalnym starcie.

Disney Plus - kiedy w Polsce? Jak oglądać Disney+ w Polsce? Ile będzie kosztował? Odpowiadamy

Walt Disney Co. ogłosiło, iż Disney+ uzyskał 50 milionów aktywnych subskrybentów od momentu uruchomienia usługi pięć miesięcy temu. Do wysokiego wyniku przyczyniła się nie tylko globalna ekspansja platformy, całkiem niezłe pakiety w dobrych cenach, ale także świetnie dobrana lista dostępnych materiałów. Produkcje takie jak "The Mandalorian" czy filmy Marvela potrafią przyciągnąć ogromną rzeszę fanów.

Tak wielki sukces jest również związany z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa. Z powodu pozostania w domach, wiele osób zainteresowało się ofertą serwisów sVOD, mimo, że wcześniej nie byli zainteresowani podobnymi rozwiązaniami.

Disney+ przekonuje przy tym, że wciąż wiele świetnych filmów czeka na swoją premierę w serwisie.

Nadal nie wiemy, kiedy Disney+ trafi oficjalnie do Polski.