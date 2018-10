Denver przedstawia bezprzewodowe słuchawki i głośnik retro

Denver Electronics, duński producent elektroniki użytkowej i sprzętu audio, wprowadził na polski rynek dwa produkty: bezprzewodowe słuchawki Bluetooth TWE-51 oraz głośnik w stylu retro - BTS-200.

Zdjęcie Denver TWE-51 /materiały prasowe

Zestaw Denver TWE-51 to całkowicie bezprzewodowe słuchawki Bluetooth. Każda z słuchawek waży 4,3 g, a dzięki gumowym, miękkim wkładkom świetnie dopasowuje się do ucha. Denver TWE-51 pozwalają na 3 godziny słuchania muzyki bez konieczności ładowania, a w trybie czuwania zapewniają 150 godzin pracy. W każdą ze słuchawek wbudowany jest akumulator 50 mAh, natomiast w etui pełniącym funkcję stacji dokującej umieszczona została większa bateria 500 mAh. Wystarczy schować w nim słuchawki, by je szybko doładować i cieszyć się dodatkowymi godzinami słuchania muzyki.

Reklama

Słuchawki Denver TWE-51 wykorzystują łączność Bluetooth v4.2+EDR, zapewniając zasięg do 15 metrów od źródła dźwięku. Dzięki wsparciu profili HFP i HSP oraz wbudowanemu mikrofonowi pozwalają także na prowadzenie rozmów głosowych przez sparowany telefon. Przetworniki o średnicy 6 mm zapewniają czysty i wyraźny dźwięk o paśmie przenoszenia 20 Hz - 20 kHz.

Ich koszt to około 200 złotych.

Druga nowość to bezprzewodowy głośnik stereo BTS-200. Wzornictwo urządzenia utrzymane jest w stylu retro. Ażurowa, wykonana z metalu obudowa z panelem sterowania, przypomina odbiorniki radiowe z lat 60. XX w. Oryginalny design podkreśla praktyczny pasek ze skóry, który jednocześnie ułatwia przenoszenie głośnika. Denver BTS-200 waży około 800 g, ma wymiary niewielkiej książki, można go więc bez problemu zabrać do każdej torby czy plecaka. Sprawdzi się podczas weekendowych wyjazdów, na spotkaniu ze znajomymi, a także umili muzyką chwile spędzone w domu.

Zdjęcie Bezprzewodowy głośnik stereo BTS-200 / materiały prasowe

Przetworniki 76 mm wspierane przez głośniki wysokotonowe 19 mm zapewniają łączną moc 2 x 5W RMS. Pasmo przenoszenia głośnika Denver BTS-200 mieści się w przedziale 60 Hz - 20 KHz, co gwarantuje czyste brzmienie we wszystkich pasmach sygnału audio. Separacja kanałów w urządzeniu wynosi >45dB.

Denver BTS-200 łączy się ze źródłem dźwięku za pomocą złącza Bluetooth na odległość do 10 metrów, umożliwia także współpracę z odtwarzaczami MP3 dzięki wejściu AUX. Wbudowany litowy akumulator 4400 mAh zapewnia do 6 godzin pracy, a dzięki wyjściu USB urządzenie można także wykorzystać jak power bank do zasilania smartfonu lub tabletu.

Koszt głośnika to kwota około 200 złotych.