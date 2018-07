Cyfrowy Polsat z nowym dekoderem EVOBOX LITE

Jak wynika z materiałów, które pojawiły się w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży Cyfrowego Polsatu - wkrótce można spodziewać się premiery nowego modelu dekodera: EVOBOX LITE. Będzie to jak sama nazwa wskazuje - "lżejsza" wersja cenionego dekodera Evobox PVR, o nieco mniejszych możliwościach w stosunku do "starszego brata".

Jak wynika z aktualnie dostępnych informacji EVOBOX LITE nie będzie posiadać wbudowanego dysku twardego. Będzie wspierać technologię instalacji jednokablowych (Unicable/SCR), obsłuży dostęp do usługi VOD, Cyfrowy Polsat GO, HBO GO, a połączenie go z siecią będzie możliwe bezprzewodowo przez wbudowane Wi-Fi.

Wiadomo, że nie będzie posiadać wyjścia SCART (Eurozłącza), natomiast jest optyczne wyjście cyfrowego dźwięku S/PDIF oraz oczywiście wyjście HDMI.



Nowy model będzie dekoderem HD. Ma być oferowany od 1 zł.



Sam Cyfrowy Polsat na razie oficjalnie nie informuje o nowym modelu dekodera. Stosowny komunikat prasowy pojawi się zapewne wkrótce. Mówi się, że urządzenie trafi do oferty oficjalnie w sierpniu.

