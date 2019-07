Creative Outlier Gold - bezprzewodowe słuchawki z oprogramowaniem Super X-Fi

Creative Technology wprowadza na rynek Creative Outlier Gold, kontynuację Creative Outlier Air. Co wyróżnia ten model?

Zdjęcie Creative Outlier Gold /materiały prasowe

Outlier Gold to pierwsze słuchawki do aktywacji oprogramowania Super X-Fi w aplikacji SXFI, dzięki czemu jest to odtwarzacz Super X-Fi MP3. Dzięki połączeniu Bluetooth z aplikacją SXFI, Outlier Gold bezprzewodowo odblokuje BEZPŁATNIE technologię przetwarzania aplikacji Super X-Fi w lokalnych plikach muzycznych. Aplikację SXFI można pobrać ze sklepu Google Play Store lub Apple App Store. W połączeniu z Super X-Fi, odtwarza naturalną scenę dźwiękową zestawu głośników w studiu, z tym samym ekspansywnym doświadczeniem, szczegółami, przestronnością i realizmem. Dzięki tym ultralekkim słuchawkom użytkownicy poczują się tak, jakby ich słuchawki zniknęły, a jednocześnie cieszą się dźwiękiem, który jest naturalny, jak żadne inne bezprzewodowe słuchawki douszne.

Reklama

Podobnie jak w przypadku każdego odtwarzacza MP3, oprogramowanie Super X-Fi nie odtwarza treści strumieniowych, takich jak YouTube, Spotify itp. Użytkownicy, którzy chcą korzystać z pełnej możliwości Super X-Fi we wszystkich materiałach, powinni wziąć pod uwagę SXFI AMP, SXFI AIR i SXFI AIR C , Gama produktów Super X-Fi firmy Creative.

Dzięki 14-godzinnemu czasowi odtwarzania na jednym ładowaniu, który przewyższa Outlier Air, Outlier Gold posiada najdłuższy czas odtwarzania dla całkowicie bezprzewodowych słuchawek dousznych. W połączeniu z dołączonym futerałem do ładowania zapewnia niesamowitą łączną długość odtwarzania do 39 godzin.

Funkcje

Oprogramowanie Super X-Fi

14 godzin odtwarzania na jednym ładowaniu; całkowity czas odtwarzania do 39 godzin *

Bluetooth 5.0 Low Energy z aptX i AAC

5,6 mm membrana głośniczka z grafenu

Certyfikat IPX5 (odporny na pot)

Inteligentna kompatybilność z pomocą głosową

3 pary dodatkowych nakładek końcówek dousznych (w 2 rozmiarach)

Ceny i dostępność

Creative Outlier Gold kosztują EUR 99.99 i są dostępne na stronie Creative