Sprawdzamy przenośny głośnik Muvo Play, urządzenie Creative ma oferować dobrą jakość dźwięku przy niewielkich gabarytach. Czy nowość rzeczywiście ma „niezłego kopa’?

Niedrogie bezprzewodowe głośniki Bluetooth to prawdziwa dżungla ofert. Na rynku znajdziemy urządzenia za 40 zł lub mniej - wszystkie oczywiście z "doskonałą" jakością dźwięku. Dobre i tanie rzadko idzie w parze w świecie technologii, ale jeśli dorzucimy 100 zł do wspomnianej wcześniej oferty, możemy znaleźć coś ciekawszego, jak na przykład Creative Muvo Play.

Wygląd i wykonanie

W pudełku z cylindrycznym głośnikiem znajdziemy samo urządzenie, kabel ładujący (USB-C), linkę (do noszenia) i odpowiednią dokumentację. Głośnik (w naszym przypadku w kolorze błękitnym) prezentuje się całkiem nieźle, przypominając małą beczułkę. Materiał z jakiego go wykonano sprawia wrażenie solidnego. Bo bokach umieszczono specjalne tworzywo. Wymiary głośniczka to 80 na 80 na 110 mm, a jego waga wynosi 360 g. Z boku znajdziemy przycisk on/off, przyciski poziomu głośności i przycisk pauza/start. W ukrytym pod zaślepką miejscu umieszczono port USB-C do ładowania i gniazdo Aux. Wycięcie poniżej umożliwia zamocowanie linki. Klasa wodoszczelności urządzenia to IPX7, czyli zamoczenie (nawet pełne) mu niegroźne, jeśli tylko nie otworzymy zaślepki.

Głośnik wyposażony jest w podwójne pełnopasmowe mikromembrany i podwójne pasywne membrany basowe - ich moc wyjściowa to 2 x 5W, a pasmo przenoszenia wynosi 70 Hz ~ 20 kHz. Akumulator litowo-jonowy w tym modelu ma pojemność 2000 mAh, testy wykazały, że wystarczy na około 8 do 9 godzin ciągłej pracy, zależnie od ustawień. Muvo Play korzysta z Bluetooth w wersji 5.0 i - na otwartej przestrzeni - powinien utrzymać sygnał do około 10 metrów. Podczas testów nie mieliśmy problemów z połączeniem bezprzewodowym.

Jak to gra?

Przejdźmy do tak zwanej kluczowej kwestii. Jakość dźwięku oferowana przez Muvo Play, szczególnie biorąc od uwagę cenę urządzenie, naprawdę zaskakuje. Ocenianie "jak głośnik gra" zawsze pozostaje kwestią subiektywną, ale do jakiś wniosków musimy dojść. Zatem - inżynierom z firmy Creative udało się osiągnąć całkiem dobry balans pomiędzy wysokimi a niskimi tonami. Nie ma co liczyć na bas z większych głośników czy na krystalicznie czysty dźwięk z droższego soundbaru, ale dla "zwykłego słuchacza" więcej nie potrzeba.

Takie urządzenia jak Muvo Play będą często używane w terenie otwartym - głośnik wywiązuje się z zadania, jakim jest obsłużenie większych przestrzeni. Jednocześnie w zamkniętych pomieszczeniach Muvo ma "wystarczającego kopa", aby zapewnić muzykę na imprezie dla kilku osób. Jeśli będziemy mieli więcej gości, głośnik można sparować z drugim modelem Muvo. W takim przypadku za około 300 zł dostaniemy udany zestaw stereo.

Podsumowanie

Creative Muvo Play to jeden z najlepszych głośników bezprzewodowych w swojej kategorii cenowej. Bardzo dobra propozycja dla szukających niewielkiego głośnika Bluetooth o odpowiedniej mocy i jakości do domu lub na zewnątrz

Cena: około 149 zł