Crative BT-W3 - nadajnik audio z mikrofonem analogowym

Creative Technlogy ogłosił dzisiaj wprowadzenie na rynek nowego nadajnika audio Creative BT-W3, który obsługuje łączność Bluetooth 5.0 i kodeki audio. Urządzenie ponadto posiada świetnej jakości mikrofon analogowy 3,5 mm do obsługi komunikacji głosowej.

Zdjęcie CREATIVE BT-W3 /materiały prasowe

Creative BT-W3 to przenośny nadajnik audio Bluetooth wyposażony w najnowszą wersję technologii Bluetooth, 5.0, oraz zaawansowane kodeki audio takie jak: aptX LL i aptX HD. Każdy kodek obsługiwany przez Creative BT-W3 ma swoją mocną stronę i nadaje się do różnych zastosowań - aptX LL jest niezbędny do grania bez opóźnień, a aptX HD jest idealny do odtwarzania muzyki.

Reklama

Urządzenie działa z większością słuchawek Bluetooth, ale to jakie kodeki są dostępne dla użytkownika jest uzależnione od tego, które są obsługiwane przez jego słuchawki - oznacza to, że potrzebujemy pary słuchawek, które obsługują aptX LL, aby korzystać z tego kodeka w połączeniu z Creative BT-W3.

Urządzenie posiada także dołączony mikrofon analogowy oraz jest zasilane za pośrednictwem połączenia USB-C. Oznacza to, że pobiera niewielką ilość prądu z urządzenia, do którego jest podłączony. Tak długo, jak jest podłączony, zawsze będzie włączony.

Cena nadajnika Creative BT-W3 to 179 zł.

Dane techniczne:

- częstotliwość 2402-2480 MHz

- technologia łączności bezprzewodowej Bluetooth 5.0

- maks. rozdzielczość odtwarzania 16-bity/48,0 kHz

- zasięg działania do 30 m (bez przeszkód w polu widzenia)

Profile Bluetooth

A2DP (bezprzewodowa transmisja stereo Bluetooth)

AVRCP (zdalne sterowanie Bluetooth)

HFP (profil głośnomówiący)

Obsługiwane kodeki audio odbiornika

SBC,

aptX,

aptX Low Latency,

aptX HD

Minimalne wymagania systemowe:

Windows:

Procesor Intel® Core™i3 lub równoważny procesor AMD®

Płyta główna Intel, AMD lub inna zgodna

System operacyjny Microsoft® Windows 10 w wersji 32- lub 64-bitowej

Dostępny port USB 2.0 / 3.0

Macintosh:

Komputer Macintosh z systemem MacOS 10.12 lub nowszym

1 GB pamięci RAM

Dostępny port USB 2.0 / 3.0

PS4:

Oprogramowanie układowe w wersji 5.0 lub nowszej

Dostępny port USB (dźwięk do gier)

Dostępny port słuchawkowy 3,5 mm na kontrolerze (jako wejście mikrofonu)

Nintendo Switch:

System Switch OS 5.0 lub nowszy

Dostępne gniazdo słuchawkowe 3,5 mm

Dostępny port USB (w trybie dokowania)

Komunikacja głosowa zależy od tytułu

Zawartość opakowania:

1 x Creative BT-W3

1 x adapter USB A na C

1 x mikrofon analogowy

Skrócona instrukcja obsługi

Ulotka dot. gwarancji ogólnoświatowej

Gwarancja:

Dwuletnia ograniczona gwarancja sprzętowa (Europa)