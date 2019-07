Canal+ planuje transformację biznesową

Canal+ przedstawił plany transformacji swojego biznesu we Francji, przy tym potwierdza zwolnienia. Po prasowych doniesieniach, o których pisaliśmy tu, wiadomo było, że do zwolnienia jest około 500 osób we francuskich biurach. Teraz zarząd Canal+ przedstawił przedstawicielom związków zawodowych szczegóły projektu przekształcenia działalności we Francji.

Może to doprowadzić do odejścia maksymalnie 492 osób, przy czym ma to być zrealizowane wyłącznie na zasadzie dobrowolności.

W oświadczeniu nadawca poinformował, że w odpowiedzi na "wstrząsy" sektora audiowizualnego i transformację własnych firm, od kilku lat zobowiązano się do przedefiniowania modelu biznesowego, aby stać się globalnym graczem w kulturze francuskiej i europejskiej. W tym celu Grupa Canal+ przyspieszyła swój rozwój międzynarodowy i rozpoczęła przejście na technologię cyfrową, aby zaoferować oryginalne podejście swoim klientom, bardziej atrakcyjne i odnowione.

We Francji, dążąc do przywrócenia dynamiki rentownego i zrównoważonego wzrostu, Grupa Canal+ od 2015 r. podejmuje wiele inicjatyw:



całkowita przebudowa oferty - po raz pierwszy Canal+ jest za mniej niż 20 euro i to... bez umowy;

wprowadzono innowacyjne oferty, np. Canal+ Séries;

rozwój nowych partnerstw z operatorami telekomunikacyjnymi, zwiększając zasięg i możliwości dotarcia;

ogromne inwestycje w programy (ponad 3 mld euro rocznie) i technologię (myCanal, nowe dekodery).

do tego dochodzi plan oszczędności zainicjowany ponad 3 lata temu.

"Niestety, inicjatywy te są wciąż niewystarczające, ponieważ transformacja naszego sektora jest jak rewolucja z platformami globalnymi, natywnie cyfrowymi i międzynarodowymi, które mają znaczną siłę finansową i unikają ograniczeń fiskalnych i regulacyjnych, które mają wpływ na Grupę Canal+, tak twierdzą przedstawiciele francuskiego Canal+. Dlatego transformacja firmy w kierunku cyfryzacji i zwiększonej sprawności w organizacji jest nieunikniona: tylko ona zapewni wzrost i trwałość

Grupy Canal+, jednocześnie pozwalając jej na realizację ambicji eksportu na całym świecie - tak twierdzą przedstawiciele Canal+, sugerując, że projekt reorganizacji Canal+, przedstawiony Komitetowi Społeczno-Ekonomicznemu firmy, odpowiada na tę ambicję".



W trakcie procedury zwolnień w firmie, która rozpocznie się 15 i 16 lipca 2019 r., zarząd Canal+ zamierza faworyzować ścieżkę dialogu społecznego, aby określić, w porozumieniu z partnerami społecznymi, najbardziej odpowiednie i zrównoważone rozwiązania wspierające. W najbliższej przyszłości rozpocznie negocjacje w celu określenia warunków dobrowolnych zwolnień.

Dodać trzeba, że przykład Canal+ we Francji rzutuje na cały rynek pay-tv w Europie, który nie umie w porę zauważyć problemów, zwłaszcza jeśli pojawia się nowa, agresywna konkurencja z większym budżetem, a do tego stawia za bardzo na treści premium, wyłącznie na umowę, czego klienci, zwłaszcza młodsi, nie mają zamiaru tolerować.



Jerzy Kruczek