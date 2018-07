Boombox marki Hykker dostępny w Biedronce

Ofertę sklepów Biedronka wzbogacił bezprzewodowy Boombox Sound Storm marki Hykker. Urządzenie o nowoczesnym designie wyposażone zostało w dwa głośniki po 5 W i Bluetooth. Boombox w czarnej wersji kolorystycznej dostępny jest w cenie 99 zł.

Zdjęcie Boombox Sound Storm marki Hykker /materiały prasowe

Sound Storm marki Hykker to przenośny boombox, służący jako sprzęt do bezprzewodowego odtwarzania muzyki z urządzeń wyposażonych w moduł Bluetooth - zarówno z tabletów, smartfonów, odtwarzaczy mp3, jak i laptopów, a także z zewnętrznych nośników pamięci. Jest to możliwe dzięki wbudowanym portom USB, AUX i na kartę microSD.

Boombox przykuwa uwagę dzięki efektownemu designowi. Jego przedni panel w całości pokrywa maskownica głośników wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. To, co najbardziej istotne, skrywa się jednak we wnętrzu urządzenia, a są to dwa głośniki po 5 W zapewniające dźwięk dobrej jakości (dwie basowe pasywne membrany).

Urządzenie posiada wejście na słuchawki oraz wbudowany akumulator Li-ion o pojemności 2000 mAh, zapewniający nieprzerwaną pracę urządzenia aż do 5 godzin przy jednym ładowaniu.

Produkt posiada pozytywną opinię jednostki certyfikującej TUV Rheinland, która sprawdziła go pod kątem wytrzymałości, funkcjonalności i poręczności. Boombox Sound Storm marki Hykker jest dostępny w sklepach Biedronka do 21 lipca br. lub do wyczerpania zapasów, w cenie 99 zł.