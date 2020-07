24-letni mężczyzna w Hollesley we wschodniej Anglii został aresztowany w związku z nielegalnym streamingiem kanałów telewizyjnych premium do ponad 100 tys. osób.

Zdjęcie /123RF/PICSEL

Brytyjscy funkcjonariusze zespołu Cyber ​and Serious Organised Crime wykonali nakaz przeszukania nieruchomości w okolicy Hollesley w pobliżu Woodbridge w sprawie nielegalnego streamingu kanałów telewizyjnych premium i innych treści chronionych prawem autorskim dla tysięcy ludzi przez Internet.

Funkcjonariusze podczas przeszukania w obiekcie zdołali wyłączyć podejrzany piracki streaming . Do tego włączono komunikat na ekranie osobom, które korzystały z pirackich usług, informujący oglądających, że materiał, do którego uzyskiwali dostęp, został uznany za niezgodny z prawem. Co ciekawe, streaming transmitowany był do ponad 100 tys. zarejestrowanych użytkowników.

Funkcjonariusze zdają sobie sprawę, że istnieją spekulacje, że komunikat wyświetlany w strumieniu była uważana za... mistyfikację wyświetlaną przez podejrzanego lub włamanie hakerów, ale policja potwierdziła stanowczo, że ​​było to prawdziwe policyjne ostrzeżenie wydane w ramach ich operacji.



24-letni mężczyzna został aresztowany pod zarzutem ułatwienia innym popełnienia przestępstwa polegającego na nieuczciwym uzyskiwaniu usług pay-tv, a także ukrywania lub przekształcania własności przestępczej ("pranie brudnych pieniędzy").



Podejrzany Brytyjczyk został przesłuchany w kwaterze głównej Martlesham w Suffolk Constabulary, a później został zwolniony w ramach dochodzenia w oczekiwaniu na dalsze dochodzenie.