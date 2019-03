Apple TV+, czyli odpowiedź na serwisy wideo

Na konferencji dotyczącej nowości ostatnich nowości, firma Apple zaprezentowała nową odsłonę swojej usługi VOD. Apple TV+ będzie można uruchomić na smart tv, urządzeniach mobilnych, a także komputerach Mac.

Zdjęcie Apple TV+ ma być platformą VOD nowej generacji /AFP

Nowa aplikacja Apple TV będzie dostępna na telewizorach Samsunga, LG, Sony i Vizio. Pomysł na aplikację jest prosty: płacimy za to, co oglądamy, nie jesteśmy spamowani reklamami, a ponadto możemy dzielić się treściami z rodziną. Wśród kanałów dostępnych na Apple TV znajdzie się m.in. HBO, Showtime, Starz, Cinemax czy CBS.



To nie wszystko, bo krok dalej idzie Apple TV+, czyli wyjątkowa usługa VOD. Apple TV+ ma stanowić platformę, na potrzeby której najwybitniejsi reżyserzy na świecie (m.in. Spielberg, J.J. Abrams, Chazelle) przygotują unikatowe treści. Czy są już jakieś konkrety? Spielberg tworzy dla Apple nową wersję "Amazing Stories" - w jednym z odcinków prześledzimy losy pilota samolotu, który podróżuje między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Inną nowością ma być "Morning Show", czyli serial z Reese Whiterspoon, Jennifer Aniston i Stevenem Carellem opowiadający o kulisach powstawania telewizji śniadaniowej. Inną ciekawostką będzie serial "See" opowiadający o przyszłości, w której ludzkość utraciła wzrok. Podobnych treści ma być więcej.



Apple TV+ będzie dostępne jesienią w ponad 100 krajach na całym świecie. Niewykluczone, że pojawi się także w Polsce.



Poza nową usługą związaną z telewizją, w USA i Kanadzie ruszy także Apple News+ z cyfrowymi wersjami magazynów oraz Apple Arcade, czyli usługa oferująca abonament na gry mobilne.