Apple Music dostępne w Samsung Smart TV

Firma Samsung wprowadza aplikację Apple Music do swoich telewizorów Smart TV QLED i UHD wyprodukowanych w latach 2018 – 2020.

Zdjęcie Apple Music w telewizorach Samsung /materiały prasowe

Subskrybenci Apple Music będą mogli skorzystać z codziennych rekomendacji, a także posłuchać programu radiowego Beats 1, emitującego na żywo utwory artystów, takich jak Frank Ocean, Nicki Minaj, The Weeknd, DJ Khaled i Elton John. Dodatkowo użytkownicy będą mieli możliwość obejrzenia programu "At Home With Apple Music", podczas którego prezentowane są nowe playlisty tworzone przez dziennikarzy muzycznych, czaty FaceTime z artystami przebywającymi w swoich domach, wyjątkowe wywiady z gwiazdami i wiele innych materiałów.

Użytkownicy Samsung Smart TV mogą pobrać Apple Music ze sklepu z aplikacjami, zalogować się do swojego konta używając Apple ID albo uruchomić proces subskrypcji bezpośrednio z telewizora. Posiadacze Samsung Smart TV mogą także bezpłatnie testować Apple Music przez 3 miesiące, korzystając z abonamentu indywidualnego, rodzinnego lub studenckiego. Poza bogatym katalogiem Apple Music, używając swojego telewizora Samsung Smart TV, abonenci mają również dostęp do wyjątkowych programów, popularnych koncertów, a także innych ekskluzywnych treści.