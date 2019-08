Antena pokojowa - najważniejsze pytania i odpowiedzi

Czy antena pokojowa to dobry pomysł na odbieranie telewizji naziemnej? Na co należy uważać przy wyborze anteny i do kogo zwrócić się o ewentualną pomoc?

Zastosowanie anten pokojowych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T jest ograniczone do miejsc o dużej sile sygnału. Używać ich można wyłącznie w niewielkiej odległości od nadajnika. Wynika to z tego, iż pokojowe anteny cechuje niewielki zysk energetyczny, a niestety zastosowanie wzmacniacza antenowego o dużym wzmocnieniu nie poprawi sygnału, który jest za słaby. Nie warto nabierać się na atrakcyjny wygląd czy opakowanie z opisami wskazującymi, że to istny cud techniki - cudu nie będzie.

Jeśli do tego dochodzi wysoka cena, to lepiej sobie od razu darować zakup. Pokojowa antena zwykle okazuje się niewystarczająca. Do tego odbiór może być podatny na lokalne zakłócenia (poruszanie się po mieszkaniu, urządzenia elektryczne, przejeżdżające samochody), co objawia się przerwami w odbiorze lub pikselozą na ekranie. Antena pokojowa tak naprawdę nadaje się tylko dla miejsc do 10 km od nadajnika, a w gęstej zabudowie lub niekorzystnym ustawieniu w stosunku do nadajnika nawet to może być za duża odległość dla stabilnego odbioru. Trzeba wiedzieć, że anteny pokojowe to jeden z najczęściej zwracanych produktów w sklepach internetowych!



1. Czym różni się antena pokojowa od panelowej czy kierunkowej?



Odmianą anten pokojowych są anteny panelowe przeznaczone do montażu na zewnątrz pomieszczeń. Z reguły cechuje je ta sama konstrukcja elektryczna oraz te same problemy z odbiorem (niewielki zysk anteny i wzmacniacz często pogarszający odbiór), dlatego ich stosowanie, chociaż bardzo wygodne, jest również ograniczone do niewielkiego obszaru wokół nadajnika.



Owszem anteny panelowe mogą lepiej się sprawować, bo zawsze antena na zewnątrz jest lepsza od tej samej w pomieszczeniu. Zasięg może być zwiększony w sprzyjających warunkach do kilku kilometrów od nadajnika DVB-T, szczególnie gdy antena ma charakterystykę kierunkową.



Anteny kierunkowe (dipol), choćby były krótkie i małe, zawsze dadzą lepszy sygnał niż anteny pokojowe wewnętrzne, a także panelowe. Trzeba przyjąć jasną zasadę, że te anteny, które są na zewnątrz, będą lepiej działać niż pokojowe.

2. Czy siatkowa antena jest lepsza od pokojowej?



Odpowiedź jest prawie identyczna jak powyżej, przy czym antena siatkowa zwykle jest na zewnątrz (choć znam takich, którzy wieszali ją wewnątrz na nieużywanym oknie w klatce schodowej), więc pokojowa antena nigdy nie da takiego sygnału jak siatkowa, która zwykle jest jeszcze ze wzmacniaczem.



Tu trzeba dodać, że siatkowe anteny (fachowo nazywane antenami synfazowymi z reflektorem płaskim) zostały spopularyzowane na początku lat 90. XX wieku, kiedy w sklepach nie było za dużego wyboru anten. Producenci tych anten dosłownie nie nadążali z produkcją. Sprzedaż "siatek" dla analogowej telewizji była tak duża, bo były tanie, proste i zajmowały mało miejsca. Do tego pracowały w prawie każdych warunkach (mimo siatkowego reflektora zwykle odbierają wszystko wokół), więc użytkownik nie musiał się wiele martwić samodzielnym ustawianiem. To była pewna zaleta. Wystarczyło mniej więcej wiedzieć, gdzie jest jakiś nadajnik i już.



Podobnie jest teraz przy cyfrowej telewizji DVB-T, choć czasami jest problem, kiedy taka antena odbiera te same kanały z wielu nadajników. Takim przykładem jest sytuacja odbiorców, np. na wschód od Krakowa z nadajników z Chorągwicy, Św. Krzyża, Tarnowa, a czasami z Rabki, Katowic i kilku doświetleń. Wtedy użytkownik może się pogubić, z którego nadajnika sygnał jest najlepszy.



Dlatego dookólne anteny siatkowe to taki półśrodek rodem z XX wieku - do profesjonalizmu daleko, szczególnie, kiedy taką antenę oferuje zawodowy instalator. Choć zdarzają się pewne specyficzne sytuacje, w których antena siatkowa sprawdza się lepiej od kierunkowej.

3. Czy antenę pokojową można wystawić za okno? Czy to pomoże?

Można wystawić antenę pokojową na balkon czy loggię, ale to wcale nie musi pomóc. Ważne jest to, że taka antena zwykle jest anteną aktywną i ze względu na wzmacniacz jest zasilana z jakiegoś zasilacza. Ani ten zasilacz, ani sama antena pokojowa nie są przystosowane do użytkowania na zewnątrz (UV, opady, wiatr) - to trzeba brać pod uwagę, gdyż antena lub zasilacz szybko mogą ulec uszkodzeniu.





4. Na co trzeba uważać przy zakupie anteny pokojowej?

Na pewno trzeba uważać na dziwne napisy reklamowe zapewniające, że antena pokojowa odbiera cudownie wszystko, co się da i to w Full HD. Typowe napisy zachwalające walory antenek pokojowych zwykle pisane są dużymi literami, z wykrzyknikami i zawierają takie głupstwa, że nawet trudno to komentować:

"NUMER 1 NA POLSKIM RYNKU WŚRÓD ANTEN POKOJOWYCH DVB-T FULL HD!" "EKSKLUZYWNA, NOWOCZESNA, NAJMOCNIEJSZA +45dB ANTENA W FANTASTYCZNEJ CENIE!"

"Jedna z Najmocniejszych i Najskuteczniejszych WEWNĘTRZNYCH cyfrowych anten w Polsce. Jest to ANTENA z serii DVB-T."

"Wspaniała cena, bo towar jest u nas bez "pośredników", "hurtowników" i "trzecich rąk". Jesteśmy Producentem!!!"

"Specjalnie "skrojony" design stanowi nie tylko o efektywnym wyglądzie, ale przede wszystkim zapewnia dobry odbiór sygnału." "Antena jest wyposażona w nowoczesny system niwelowania zakłóceń. Antena po wyciągnięciu z pudełka gotowa do podłączenia!" "PIERWSZA TAK STARANNIE I PRECYZYJNIE DOPRACOWANA ANTENA!!!

Całkowicie spełnia wymagania nowoczesnych odbiorników telewizyjnych LCD, LED, OLED, PLAZMA i współpracuje z nimi wyśmienicie!"