Amazon Polska wystartował - w ofercie Echo Dot i Kindle Paperwhite

Amazon.pl oficjalnie wystartował. Wraz z debiutem polskiej wersji sklepu, do sprzedaży oficjalnie trafiły Echo i Echo Dot, a także czytnik Kindle Paperwhite.

Zdjęcie Amazon Echo 4. generacji /materiały prasowe Internet Amazon.pl wystartował w Polsce - co oferuje platforma giganta?

Od dzisiaj na stronie Amazon.pl będą dostępne dla polskich klientów międzynarodowe wersje urządzeń Echo i Echo Dot. Echo i Echo Dot to głośniki połączone z chmurową usługą Alexa, umożliwiającą interakcje za pomocą głosu. Klienci w Polsce mogą korzystać z Alexy w języku angielskim, zyskując teraz głosowy dostęp do Spotify, serwisu wiadomości z RMF FM, lokalnych radiostacji z TuneIn oraz informacji lokalnych, a także do innych popularnych funkcji Alexy, takich jak timery, alarmy, pogoda, inteligentny dom, połączenia Alexa-to-Alexa i wiele innych.

Międzynarodowa wersja Echo będzie dostępna od 349,99 zł, a Echo Dot od 199,99 zł i będą one dostępne w wersji Charcoal (kolor czarny).

Czytnik książek elektronicznych Kindle Paperwhite jest również od dziś dostępny na Amazon.pl. Kindle Paperwhite jest wodoodporny i posiada przeciwodblaskowy wyświetlacz, na którym można czytać jak na prawdziwym papierze, nawet w pełnym słońcu.

Dzięki regulowanemu oświetleniu można korzystać z niego w pomieszczeniach i na zewnątrz, w dzień i w nocy. Wszystkie e-czytniki Kindle są lekkie, przenośne, zapewniają nie godziny, a tygodnie pracy na jednym ładowaniu baterii i mieszczą tysiące książek. Kindle Paperwhite dostępny jest już od 649,99 zł.

Amazon - więcej informacji o firmie



Amazon został założony w 1994 roku przez Jeffa Bezosa. Amazon działa w Polsce od 2014 roku. Amerykańska Izba Handlowa ogłosiła w 2020 roku, że Amazon jest największym amerykańskim pracodawcą w kraju i trzecim co do wielkości amerykańskim inwestorem. Amazon stworzył ponad 18 000 stałych miejsc pracy w dziewięciu nowoczesnych centrach logistycznych: w Sadach (pod Poznaniem), Sosnowcu, Kołbaskowie (koło Szczecina), dwóch obiektach w Bielanach Wrocławskich, Pawlikowicach (koło Łodzi), Łodzi, Okmianach (koło Bolesławca) i Gliwicach oraz w biurze Amazon Web Services i w Centrum Rozwoju Technologii Amazon w Gdańsku, które dostarczają innowacyjne rozwiązania wspierające produkty i usługi Amazon na całym świecie, w tym rozwiązania głosowe Alexa. W 2021 roku uruchomione zostanie 10. centrum w Świebodzinie, gdzie powstanie ponad 1 000 nowych etatów