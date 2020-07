Acer Nitro XZ322QU i Acer Nitro XV240YPbmiiprx - niebawem pojawią się w Polsce

Acer Nitro XZ322QU oraz Acer Nitro XV240YPbmiiprx to dwa nowe monitory gamingowe, które pojawią się w Polsce już w sierpniu. Pierwsza z konstrukcji to 31,5-calowy zakrzywiony ekran o wysokiej rozdzielczości, który radzi sobie z obsługą materiałów HDR. Drugi model to 23,8-calowy monitor, który zapewnia obraz w jakości FullHD i gwarantuje częstotliwość odświeżania na poziomie 144 Hz. O

Zdjęcie Acer Nitro XZ322QU /materiały prasowe

Acer Nitro XZ322QU to 31,5-calowy monitor gamingowy z zakrzywionym ekranem VA o rozdzielczości WQHD (2560 x 1440). Płynną rozgrywkę gwarantuje częstotliwość odświeżania na poziomie 165 Hz oraz wsparcie technologii FreeSync. Zapewnia ona odpowiednią synchronizację generowanych kl./s z odświeżaniem ekranu i w ten sposób eliminuje mikroprzycięcia oraz tzw. rozrywanie obrazu i w grach komputerowych.



Acer Nitro XZ322QU wyświetla do 16,7 mln kolorów, charakteryzuje się jasnością ekranu wynoszącą 400 cd/m2 i oraz certyfikatem VESA DisplayHDR 400. Czas reakcji to 1 ms (VRB), natomiast kontrast statyczny to 3000:1. Ponadto monitor zapewnia kąty widzenia do 178° w pionie i poziomie. Konstrukcja umożliwia zmianę wysokości do 150 mm i pochylenia ekranu od -5° do 35°. Posiada też dwa 3-watowe głośniki, dwa porty HDMI, jedno złącze DisplayPort oraz standardowe gniazdo słuchawkowe.

Reklama

Acer Nitro XV240YPbmiiprx - drugi monitor marki Acer, który trafi do Polski w sierpniu to 23,8-calowa konstrukcja o uniwersalnej rozdzielczości FullHD (1920 x 1080), która sprawdzi się zarówno w czasie pracy biurowej, jak i w trakcie oglądania filmów, czy grania. Model ten również posiada wsparcie technologii FreeSync, natomiast częstotliwość odświeżania wynosi 144 Hz. Matryca IPS gwarantuje jasność na poziomie 250 cd/m2, jej czas reakcji to 1 ms (VRB), z kontrastem 1000:1. Realistyczną kolorystykę w grach zapewnia 90% pokrycie palety barw DCI-P3 90% i dokładność odwzorowania kolorów z błędem Delta E<3. Kąty widzenia wynoszą do 178° w pionie i poziomie.



Zdjęcie Acer Nitro XV240YPbmiiprx / materiały prasowe

Acer Nitro XV240YPbmiiprx wykorzystuje technologie BlueLightShield i Flickerless, chroniące oczy przed nadmiernym zmęczeniem wywoływanym przez światło niebieskie i migotanie. Dodatkowo wzrok pomagają chronić Low Dimming i Acer ComfyView - to technologia matowej powłoki antyodblaskowej, która sprawia, że długotrwałe patrzenie w ekran jest mniej męczące. Konstrukcja nowego monitora umożliwia także dostosowanie wysokości do indywidualnych preferencji i pozwala na jego obracanie do pozycji pionowej. Acer Nitro XV240YPbmiiprx został wyposażony w 4-watowe głośniki, gniazdo słuchawkowe, jedno złącze DisplayPort oraz dwa porty HDMI.