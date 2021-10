USB-C z nowym logiem dla standardu ładownia 240W

USB Implementers Forum wprowadza nowe logo dla wtyczek USB-C z mocną 240W. Niemal każda firma ma własny standard ładowania. Przez to tworzy się zamieszanie i konsumenci często nie są do końca pewni czy zaopatrują się we właściwy kabel.

Zdjęcie USB-C / 123RF/PICSEL