Tych urządzeń Apple nie używaj z rozrusznikiem serca

Apple opublikowało listę sprzętów, które mogą zagrażać osobom noszącym rozrusznik serca. Okazuje się, że niektóre urządzenia amerykańskiej firmy mogą powodować jego problem z działaniem.

Zdjęcie . / materiały prasowe

Reklama

Okazuje się, że nie tylko iPhone 12 od Apple może powodować problem z rozrusznikami serca. Amerykańska firma stworzyła specjalną listę produktów, które mogą zagrażać użytkownikom noszącym wszczepiony, wspomniany sprzęt. Akcesoria do iPhone’a 12 i MagSafe to dopiero początek większego problemu, który może pojawić się w najbliższych latach. Wygląda bowiem na to, że produkty z serii takich, jak Apple Watch, AirPods, HomePad i iPad również mogą powodować problemy z rozrusznikami.

Reklama

Lista produktów nie jest jednak szokująca. Wiadomo od dawna, iż Apple lubi używać specjalnie zaprojektowanych magnesów, które ułatwiają zamykanie i otwieranie obudowy, a także przytrzymują kable do ładowania w miejscu. Firma Tima Cooka nie jest również jedyną marką technologiczną, która obecnie korzysta z podobnych pomysłów.

Lista produktów wyjaśnia jednak, iż użytkownicy, którzy chcą się zdecydować na konkretne modele powinni porozmawiać uprzednio ze swoim lekarzem lub producentem ich rozrusznika. Nie ma co ryzykować i narażać się na potencjalne zakłócenia w działaniu implantu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nowe piętrowe autobusy zasilane wodorem przybyły do Londynu AFP