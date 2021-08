Za pośrednictwem Twittera marka Realme ogłosiła, że ich misją jest zostać technologicznym pionierem i wyznaczać trendy w świecie smartfonów. Dlatego 3 sierpnia przedstawią model w pełni obsługujący bezprzewodowe, magnetyczne ładowanie. Dotychczas podobne rozwiązanie proponowało jedynie Apple w serii iPhone 12.

System ma zaoferować o 440 proc. więcej mocy niż w przypadku applowskiego MagSafe (więcej informacji) , co dawałoby aż 66W bezprzewodowego ładowania. Sam smartfon pod względem parametrów nie odbiega zbytnio od "zabójcy flagowców" Realme GT . W środku znajdzie się Android 11, Snapdragon 888, 12 GB RAM oraz 256 GB pamięci wbudowanej, choć prawdopodobnie zostanie zaoferowanych kilka wersji pamięciowych.

Reklama

Chiński producent chwali się, że jego magnetyczne ładowarki bezprzewodowe są cieńsze niż moneta, choć jest to prawda jedynie w połowie. Wcześniej udostępniono grafiki dwóch wersji MagDrafta i jedna rzeczywiście wygląda kompaktowo. Druga z kolei jest bardziej masywna i zaopatrzona w wiatrak, mający chłodzić urządzenie. Sugeruje to dostępność co najmniej dwóch wariantów ładowarek z różnymi parametrami.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wydarzenia": Implant słuchowy zmienił ich życie . Trwa kolejna edycja wyjątkowego festiwalu "Ślimakowe Rytmy " Polsat News

Oglądaj najnowsze promocje i planuj zakupy z ding.pl