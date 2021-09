Apple Watch 7 - poznaliśmy interesujące przecieki

Jak podaje portal Bloomberg, Apple najprawdopodobniej zaprezentuje nową serię zegarków jeszcze w tym miesiącu. Zegarki Apple Watch 7 będą mieć większy rozmiar w porównaniu do swoich poprzedników. Możemy oczekiwać 41 mm i 45 mm w porównaniu do 40 mm i 44 mm w przypadku ostatnich modeli. Przekłada się to na aż 1,9 calowy wyświetlacz w przypadk wersji 45 mm. Według wyliczeń portalu Bloomberg, to aż 16% więcej wyświetlanych pikseli w porównaniu do Apple Watch 6.

W związku z większym rozmiarem urządzenia, Apple zaprezentuje nowe wyglądy interfejsu. Modular Max pokaże jeden wielki zegar. Continuum będzie zmieniać swój wygląd wraz z porą dnia, by dać jak najbardziej trafne informacje. Atlas podobno pokaże jednocześnie wszystkie 24 zegary z całego świata. Istnieje także możliwość pojawienia się specjalnych motywów znanych marek, jak np. Nike.

Reklama

Zmienić ma się także wygląd zewnętrzny urządzenia. Ekran będzie mniej zaokrąglony, a krawędzie zegarka ostrzej zakończone. Dzięki temu design będzie bardziej pasował do smartfonów z serii iPhone 12 i 13. Apple Watch 7 wyjdzie z nowym systemem watchOS 8, w którym znajdziemy jeszcze więcej przydatnych funkcji. Największą nowością będzie system pomiaru ciśnienia krwi.