Test telewizora Samsung UE55MU9002T i soundbaru Samsung HW-MS6500

Sprawdzamy zakrzywiony, 55-calowy telewizor Samsunga MU9002T i soundbar MS6500 z linii Sound+ tego samego producenta. Czy to wymarzona para dla kinomanów i graczy?

Zakrzywione telewizory stały się specyficzną niszą na rynku - obecnie wyłącznie Samsung wspiera, na dużą skalę, te konkretne rozwiązania. Czy to nadal dobry kierunek dla telewizorów? Postanowiliśmy to sprawdzić, ale cały test dodatkowo został wzbogacony o dodatkowe urządzenie, zakrzywiony soundbar MS6500.



Telewizor - wygląd

O tym, że telewizor jest zakrzywiony już wspomnieliśmy, jeśli ktoś nie szuka takiego odbiornika, nie ma go co przekonywać do tego wyboru. Jeśli chcemy telewizor, który wyróżnia się na tyle innych propozycji na rynku, mamy nadal do czynienia z dobrą alternatywą. Wykonanie i stylistyka, jak to w przypadku samsungów z tej półki cenowej (około 6500 zł) bywa, stoi na wysokim poziomie. Praktycznie bezramkowa stylistyka robi wrażenie. Jak większość lepszych telewizorów Samsunga, również ten model korzysta z moduł One Connect, który bardzo ułatwia podłączenie kabli i innych peryferiów. Specjalnie skonstruowana ramka umożliwia schowanie kabla zasilającego i kabla z modułu One Connect.

Zdjęcie Samsung UE55MU9002T / materiały prasowe

Soundbar - wygląd

HW-MS6500 ma konstrukcję typu "One body". Głośnik niskotonowy został wbudowany w listwę głośnikową, dzięki czemu soundbar zajmuje mniej miejsca. Soundbar obejmuje dziewięć odrębnych głośników, każdy z dedykowanym wzmacniaczem Do telewizora możemy połączyć go bezprzewodowo: przez domową sieć Wi-Fi lub za pośrednictwem Bluetooth. Ciekawą nowością jest tryb Smart Sound. Wybierając tę opcję soundbar automatycznie przeanalizuje to, co aktualnie oglądamy i zaproponuje najlepszą - dopasowaną do treści - opcję odtwarzania ścieżki audio. W zestawie znajdziemy pilota, ale urządzenie można obsługiwać pilotem do telewizora. Sprzęt ma tylko jeden port HDMI. Co istotne, jest ono zakrzywione, zatem pasuje do stosownie zakrzywionego telewizora.

Zdjęcie Soundbar HW-MS6500 / materiały prasowe

Telewizor - trochę specyfikacji

Jest to rzecz jasna telewizor 4K, i podobnie jak większość nowych, najlepszych telewizorów Samsunga, wspiera technologię HDR (jasność 1000 nitów). Sprzęt korzysta z takich rozwiązań jak Dynamic Crystal Color, który zapewnia jak najlepszą jakość kolorów. Współczynnik jakości obrazu w tym modelu wynosi 2700. Rozwiązania takie jak Supreme UHD Dimming gwarantują inteligentną korekcję obrazu (ostrości, kolorów i jasności), a rozwiązanie o nazwie Ultra Black minimalizuje odbicie światła.



Zdjęcie Pilot, jaki znajdziemy w pudle z telewizorem. Spełnia dobrze swoje zadanie / INTERIA.PL

Soundbar - co potrafi?

Przede wszystkim MS6500 odtwarza formaty HD Audio, które zachowują wysoką jakość i pełnię oryginalnego dźwięku. Częstotliwość próbkowania wynosi w tym przypadku 96 kHz / 24 bit. Jeśli tylko dysponujemy takimi treściami, możemy z korzystać pełnego potencjału urządzenia. Inne ciekawe technologie? Distortion Cancelling, która przeciwdziała zniekształceniom i zapewnia głębsze basy bez konieczności podłączenia osobnego subwoofera. Wykorzystanie systemu Surround Sound Expansion pozwala z kolei rozszerzyć optymalny obszar odsłuchu, tworząc efekt dźwięku przestrzennego. Producent twierdzi, że sprawdzi się ona szczególnie dobrze funkcja ta sprawdza się w trakcie oglądania filmów.

Zdjęcie Oto jak działa opisywany soundbar / materiały prasowe

Telewizor i soudbar razem - testy praktyczne

Przejdźmy do testu właściwego - jak sprawowały się oba urządzenia, po tym, jak je sparowaliśmy? Podczas testów oglądaliśmy filmy (wersja Full HD i 4K), słuchaliśmy muzyki, korzystaliśmy z aplikacji umożliwiających streamowanie filmów (Netflix i YouTube), a także sprawdziliśmy, jak sprawuje się konsola PlayStation 4 Pro (gry Horizon: Zero Dawn i WipeOut). Wrażenia? Telewizor reprezentuje poziom porównywalny do modeli z kropką kwantową z ostatnich miesięcy. Oprócz zakrzywionego ekranu, odbiornik tak naprawdę nie różni się od telewizorów z płaskim ekranem. Wszystko zatem działa jak najbardziej poprawnie. Sam efekt zakrzywionego ekranu jest kwestią czysto subiektywną - nie wszyscy za nim przepadają, ale, raz jeszcze, jest to propozycja skierowana dla osób szukających czegoś nietypowego. Podobnie jak w innych topowych modelach, UE55MU9002T korzysta z najnowszej wersji Tizen OS/Smart Hub. Jak już wspominaliśmy przy innych testach, jest to doskonała platforma smart TV, najlepsze rozwiązanie dostępne na naszym rodzimym rynku.

Zdjęcie Platforma smart TV stworzona przez Samsunga - jak zawsze - bardzo dobrze spełnia swoje zadanie /INTERIA.PL



A co z soundbarem? Nie będziemy kłamać, jego obecność podczas oglądania filmów i grania miała bardzo pozytywny wpływ na całe doświadczenie. Nie ma się co oszukiwać, głośniki w telewizorze nie dadzą nam nawet jednej czwartej tego, co dostarczy dobry soundbar czy zestaw kina domowego. Podczas oglądania fragmentów filmów "Kong; Wyspa Czaszki" i "Ghost in the Shell" dźwięk rozchodził się po całym pomieszczeniu, stwarzając iluzję porównywalną do profesjonalnie rozstawionego zestawu kina domowego. Dźwięk był czysty, basy wyraźne, dało się odczuć stosowną głębię. Soundbar równie dobrze radził sobie podczas słuchania muzyki (sprzęt ma do tego osobny tryb). A gry? MS6500 był doskonałym uzupełnieniem futurystycznego soundtracku gry WipeOut i epickiej muzyki, oraz genialnego udźwiękowienia, w grze Horizon: Zero Dawn.

Zdjęcie Zestaw Samsung UE55MU9002T i HW-MS6500 otrzymują rekomendację serwisu Nowe Technologie Interia / INTERIA.PL

Podsumowanie

Telewizora MU9002T i soundbaru MS6500 stanowią bardzo dobrą kombinację, marzenie niejednego kinomana lub gracza, osób chcących, aby ich zestaw telewizyjny nie tylko oferował dobry obraz i dźwięk, ale także wyróżniał się na tle konkurencyjnych urządzeń

UE55MU9002T - cena: około 6500 zł



Soundbar MS6500 - cena: około 1999 zł