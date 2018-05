Test telewizora premium UHD Samsung NU8072T

Testujemy najnowszy telewizor Samsunga z tegorocznej rodziny odbiorników UHD Premium - NU. Co wyróżnia ten model na tle konkurencji?

Osoby nie śledzące na bieżąco rynku telewizorów UHD z pewnością nie dostrzegają różnic pomiędzy kolejnymi generacjami odbiorników. Telewizory to nie smartfony, w przypadku których łatwo dostrzec kluczowe zmiany. Tymczasem modyfikacje pomiędzy zeszłorocznymi modelami telewizorów Samsunga z wyżej półki, a testowanym egzemplarzem są istotne. O co konkretnie chodzi?

Wygląd

Sam wygląd telewizora nie przeszedł radykalnych zmian - nie było jednak takiej potrzebny, bo sprzęt prezentuje się bardzo dobrze, od smukłego ekranu na dobrze wykonanej podstawce kończąc. Nowością w tym przypadku pozostaje rozwiązanie konstrukcyjne Clean Cable Solution, za sprawą którego możemy ukryć przewody w żłobieniach na tylnej obudowie telewizora, a następnie wyprowadzić je przez otwór w podstawie. Jest to patent, który bez wątpienia spodoba się wszystkim nieprzepadającym za wystającymi kablami.

Wspomniana podstawka ma wysuniętą do przodu ramkę, dzięki czemu bez problemu umieścimy pod telewizorem listwę dźwiękową typu soundbar. Telewizor jest sprzedawany w zestawie w jednym, wygodnym w obsłudze pilotem Smart Control. Podsumowując, telewizor z rodziny NU prezentuje się bardzo dobrze. Przejdźmy zatem do tego, co najistotniejsze - do jakości obrazu.

Filmy, filmy i... sport

Zdjęcie Najnowsza część "Szybkich i wściekłych" w wersji 4K Blu-ray / INTERIA.PL

Podczas testów Samsunga NU8072T oglądaliśmy filmy w jakości Full HD i Ultra HD (z nośnika 4K Blu-ray), a także korzystaliśmy z serwisów wideo takich jak Netflix i YouTube. Nie obyło się również bez podłączenia konsoli, ale o tym piszemy w kolejnym akapicie. Wracając do filmów - podczas testów nie napotkaliśmy jakiekolwiek problemów. Jakość obrazu była bardzo dobra, kolory doskonałe, podobnie jak poziom odświeżenia ekranu. HDR? Wystarczający, chociaż na tym polu NU nie robi tak dużego wrażenia, co najnowszy QLED (test niebawem). I jeszcze jedno, ze względu na możliwości opisywanego telewizora, stanowi on dobry wybór dla wszystkich fanów sportu - sprawdzi się w sam raz nie tylko podczas mistrzostw piłkarskich w Rosji.

Zdjęcie Samsung NU8072T i Xbox One X / INTERIA.PL

Samsung i Xbox One X

Testując Samsunga NU8072T zwyczajnie musieliśmy podłączyć do niego najmocniejszą konsolę na rynku - Xboksa One X. Dlaczego? Rodzina telewizorów NU została wyposażona w rozwiązania, na które od dawna czekali gracze. Odbiornik ma specjalny tryb Gra, który automatycznie dobiera odpowiednie ustawienia. Wystarczy połączyć konsolę, a po chwili telewizor rozpoznaje, że to Xbox One (na ekranie pojawia się odpowiednia ikona), a następnie zmieni potrzebne ustawienia (koniec z ręczną modyfikacją). Różnica w graniu na stosownym ustawieniu w porównaniu do zwykłego trybu jest znacząca - a input lag (czas, jaki upływa od podania informacji o tym, co ma się wyświetlić na ekranie telewizora, aż do momentu, gdy faktycznie treść pojawi się na ekranie) w przypadku tego modelu wynosi około 20 ms, zależnie od rozdzielczości. To doskonały wynik jak na telewizor za takie pieniądze. Na tym jednak nie koniec.

Zdjęcie Telewizor automatycznie przełączy się na Tryb Gra w momencie uruchomienia gry. Natomiast w menu konsoli nie będzie korzystał z tego ustawienia / INTERIA.PL

Dodatkowo w opisywanym modelu znajdziemy tryb upłynniania gier, za sprawą którego tytuły działające w około 30 klatkach na sekundę sprawiają wrażenie płynniejszych niż w rzeczywistości są. Wiele zależy od samej gry, ale efekt np. w przypadku poprawionej wersji Red Dead Redemption czy Forza Horizon 3 jest wyraźnie dostrzegalny.

Wniosek jest oczywisty - na polskim rynku nie ma obecnie lepszego telewizora 4K LCD dla graczy, szczególnie za tak rozsądne pieniądze. To naprawdę duży skok w porównaniu z poprzednią generacją telewizorów Samsunga.

Smart TV

Z tak zwanego "dziennikarskiego obowiązku" warto jeszcze wspomnieć o platformie Smart TV wykorzystywanej przez opisywany telewizor. To kolejna iteracja Tizena, z kilkoma poprawkami w stosunku do poprzedniej wersji. Nie trzeba było wiele zmieniać, ponieważ platforma Samsunga nadal pozostaje doskonałym produktem dla wszystkich chcących korzystać ze smart TV w swoim telewizorze.

Zdjęcie Telewizor UHD Samsung NU8072T otrzymał REKOMENDACJĘ serwisu Nowe Technologie / INTERIA.PL

Podsumowanie

NU8072T to najlepszy telewizor LCD dla graczy, jaki znajdziemy na rynku, a także doskonała propozycja dla fanów filmów i sportu. Trudno znaleźć lepszą wypadkową ceny do jakości w tym segmencie produktów.

Plusy jakość obrazu

wykonanie telewizora

doskonały poziom input lag Minusy HDR mógłby oferować jeszcze więcej