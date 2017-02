Test soundbaru Samsung HW-K950 i formatu Dolby Atmos

Sprawdzamy najnowszy soundbar Samsunga - zestaw HW-K950 wspierający nowy format kina domowego, jakim jest Dolby Atmos.

System Dolby Atmos dotychczas był stosowany w niektórych salach kinowych, dostarczając efekt dźwięku 3D. Atmos to nic innego jak dodatkowe kanały (głośniki), które zostają umieszczone nad widzem (na suficie sali kinowej). Umieszczone w sufitach głośniki odbijają dźwięk od podłogi lub ścian. Tyle w temacie sali kinowej. Ale jak przenieść taki efekt do domu? Soundbar Samsung HW-K950 zapewnia, że jest to możliwe.

Dźwięk bez kabli

Na zestaw HW-K950 składa się listwa głośnikowa (jednostka centralna), która łączy się z głośnikiem basowym oraz dwoma tylnymi głośnikami bezprzewodowo. W jaki sposób się łączy? Bezprzewodowo! Zero kabli, problemów z przewodami i tak dalej. Głośniki sparują się z listwą samemu, bez konieczności podpinania szeregu kabli. Rewelacja. Sam zestaw prezentuje się - z punktu widzenia designu - bardzo dobrze. Listwa została wykonana z bardzo dobrego materiału i będzie dobrze prezentowała się pod telewizorem.

Proces parowania głośników jest dziedzinie prosty. Wystarczy podłączyć głośniki do zasilania (potrzebujemy 4 gniazdek - głośniki rzecz jasna wymagają zasilania), a potem je uruchomić. To wszystko. W listwie wybieramy źródło dźwięku i na tym koniec. Z prawej strony listwy znajdziemy najważniejsze przyciski, jednostkę można także obsługiwać pilotem. Sprzęt daje szansę na zmianę ustawień dźwięku - sześć trybów odtwarzania dźwięku (w tym m.in. kino czy sport) pozwoli na wybór opcji, która będzie najlepiej pasować do oglądanych treści. Warto wspomnieć o trybie nocnym, który dostosowuje parametry dźwięku tak, aby nie przeszkadzać domownikom lub sąsiadom. W uproszczeniu, tryb gwarantuje podobne wrażenia jak w przypadku innych formatów, ale przy znacznie niższym poziomie głośności.

Kino nowego brzmienia

Soundbar HW-K950 gwarantuje system dźwięku 5.1.4 - pięć kanałów jest zatem skierowanych w stronę widza, jeden odpowiada za niskie tony, zaś cztery kanały skierowane są ku górze - jak opisuje to producent. Jakie wrażenia czekają na widza? Trudno jednoznacznie przełożyć te zapewnienia na słowa. Czym Atmos różni się od znanego z dostępnych na rynku zestawów kina domowego? Najprościej byłoby napisać - "jest bardziej przestrzenny". W rzeczywistości jakość oferowaną przez Atmos można sprowadzić do tego, że dźwięk wypełnia całe pomieszczenie, oferując jeszcze większe poczucie immersji.

Różnica pomiędzy Dolby Atmos a Dolby Digital jest porównywalna do różnicy pomiędzy Full HD a Ultra HD

A jakość samych głośników? Jest naprawdę dobra. Samsung nie od wczoraj jest znany z produkcji soundbarów z wyższej półki, zatem i w tym przypadku koreańska firma nie zawiodła. Ogólna moc opisywanego sprzętu to 500W. Do tego dochodzi jeszcze technologia optymalizacji dźwięku - funkcja Surround Sound Expansion Plus, której zadaniem jest pogłębienie efektu 3D. Głośniki można oczywiście połączyć, przy pomocy Bluetooth, z urządzeniami mobilnymi, komputerami i tak dalej. Urządzenie łączy się również z domową siecią Wi-Fi, i może być obsługiwane za pomocą aplikacji Samsung Multiroom. Wszystko działa bez zarzutu.

Oglądamy filmy w Dolby Atmos

W trakcie testów, korzystając z odtwarzacza Samsung Blu-ray K8500 (dokładny test - kliknij tutaj), obejrzeliśmy płytę testową zawierającą kilkanaście materiałów (specjalne filmy prezentujące możliwość Dolby Atmos, fragmenty filmów, muzyka) stworzonych z myślą o Dobly Atmos, a także dwa pełnometrażowe filmy wspierające Atmosa - "Mission: Impossible 5" i "Star Trek: W nieznane". Wrażenia? Bardzo dobre. Rzecz jasna wiele zależy od samej produkcji i pracy "dźwiękowców". W przypadku obu filmów stoi ona na najwyższym poziomie, a HW-K950 tylko potęguje te wrażenia.

PlayStation 4 i HP Omen

Do zestawu podłączyliśmy jeszcze konsolę PS4 i laptopa HP Omen. Na rynku nie ma konsoli, która natywnie wspiera Dobly Atmos (pierwszą będzie Xbox One S, ale dopiero po aktualizacji), zatem grając na PS4 mieliśmy do czynienia ze "zwykłym" dźwiękiem przestrzennym. Soundbar nadal dostarczał dźwięk o bardzo dobrej jakości, a za pomocą dodatkowych trybów - może dodać do nich efekt 3D. Niektóre gry na komputery oferują już Atmos (np. Star Wars: Battlefront), my dodatkowo sprawdziliśmy jeszcze najnowszy horror - Resident Evil 7: Biohazard. Nowy tytuł Capcom może pochwalić się doskonałym dźwiękiem, a zestaw Samsunga potrafił odtworzyć to, co chcieli przekazać autorzy muzyki i dźwięku w tym survival horrorze.

Podsumowanie

Soundbar Samsunga HW-K950 to najlepsze tego typu urządzenie dostępne na polskim rynku. Propozycja łącząca w sobie świetna jakość dźwięku i nowe rozwiązanie, jakim jest wyeliminowanie kabli przy głośnikach. Sprzęt w sam raz do grania i do filmów w 4K

Cena - około 5999 zł

Plusy Dźwięk Dolby Atmos

Bezprzewodowe połączenie głośników

Jakość i wykonanie Minusy Tylko częściowe wsparcie dla formatu DTS Ocena 0.5 / 10