Test Samsung The Frame - telewizor jak obraz na ścianie

Testujemy The Frame Samsunga, odbiornik dla osób szukających telewizora o niepowtarzalnym designie. Co go wyróżnia? To, że wyglądem przypomina... obraz.

"Wszystkie telewizory są do siebie podobne" - to pierwsza rzecz przychodząca wielu ludziom po spacerze w markecie z elektroniką. W gruncie rzeczy producenci nie dają nam wiele argumentów, aby polemizować z powyższym stwierdzeniem. Są jednak wyjątki. Samsung nie od wczoraj dostarcza telewizory wyróżniające się designem na tle konkurencji. The Frame to jeden z nich, a zarazem coś znacznie więcej.

Obraz w telewizorze

The Frame to telewizor LCD LED Samsunga umieszczony w obudowie przypominającą ramę obrazu - to chyba najkrótszy sposób, aby opisać to urządzenie. Możemy nawet dobrać sobie kolor samej ramy (do wyboru: orzechowy, beżowy i biały). Na tym nie koniec. The Frame z łatwością można zamontować obok prawdziwych obrazów. Wieszak No Gap pozwala umieścić telewizor płasko przy samej ścianie, zupełnie jak, no właśnie, obraz. Można również skorzystać z wymiennej podstawy. Do wyboru np. mamy stojak Studio, przypominający sztalugę .Jeśli nie planujemy wieszać telewizora na ścianie, pozostają nam dwie podpórki montowane po bokachThe Frame.

W zestawie z telewizorem znajdziemy jeszcze charakterystyczną skrzyneczkę (moduł One Connect) z najważniejszymi portami i wejściami (wymaga ona osobnego zasilania). Z tyłu telewizora umieszczono wyłącznie gniazdko oraz wejście na kabel o nazwie Invisible Connection. Co to takiego? Bardzo smukły (około 0.7 cm) kabel, przypominający światłowód. Dzięki jego niewielkim rozmiarom bez problemu możemy poprowadzić go z telewizora do One Connect. Jest praktycznie niewidoczny, zatem moduł z portami można umieścić w innym miejscu niż telewizor. Chwila zastanowienia, a kable można poprowadzić tak sprytnie, że nikt nie zauważy telewizora wiszącego na ścianie. Wszyscy będą myśleć, że to obraz.

Zdjęcie Paryska premiera The Frame / INTERIA.PL

Zdjęcie The Frame na sztaludze - zdjęcie z paryskiej premiery telewizora / INTERIA.PL

Tryb Sztuka

Zamiast czarnego ekranu, który jest widoczny po wyłączeniu tradycyjnego telewizora, wyświetlacz urządzenia zamienia się w dzieło sztuki, które w trybie Art Mode (Tryb Sztuka) prezentuje wybrane prace. Za pośrednictwem kolekcji Samsung użytkownicy mogą wybierać spośród ponad 100 dzieł sztuki, zróżnicowanych pod względem gatunku, kompozycji i tematyki. Oczywiście nie musimy korzystać z biblioteki przygotowanej przez Samsunga, wybierając "obraz na ścianę" z własnej galerii zdjęć czy pobranych obrazów. Do obsługi Art. Mode wykorzystujemy pilota albo aplikację Samsunga napisaną na smartfony i tablety.

Zdjęcie Zmieniać obrazy i ustawienia możemy przy pomocy aplikacji dla smartfonów i tabletów / INTERIA.PL

Telewizor wyposażono w specjalnie zaprojektowany czujnik ruchu, dzięki któremu, jeśli nikogo nie ma w pokoju, pozostaje wyłączony. Jednak kiedy tylko użytkownik pojawia się w pobliżu, telewizor wyświetla wybrany obraz. Ekran telewizora w Trybie Sztuka automatycznie dobiera poziom jasności do światła w pomieszczeniu. Obraz zawsze pozostaje odrobinę "przygaszony" za sprawą czego przypomina prawdziwy obraz, który przecież nie ma własnego podświetlania. Jak Art. Mode prezentuje się to na samym telewizorze? Na tyle naturalnie, na ile może. Większość postronnych osób nie odgadnie zapewne (nie zauważy), że patrzą nie na obraz, tylko na telewizor. Szczególnie, jeśli w towarzystwie The Frame umieścimy - dosłownie i w przenośni - klasyczną sztukę.

Technologia zaklęta w obraz

Samsung The Frame 1 12 Autor zdjęcia: Źródło: INTERIA.PL 12

The Frame, z produktowego punktu widzenia, to telewizor LCD LED Samsunga, odpowiednik dobrych modeli z tego roku. Odbiornik oferuje rozdzielczość 4K, wsparcie dla HDR-u (w tym HDR Pro), solidny poziomo odświeżania ekranu i dobrą jakość kolorów, oraz kontrast godny roku 2017. Zatem, bez zaskoczeń.

Zdjęcie Nie potrzeba pilota. Aplikacje takie jak np. YouTube można obsługiwać przy pomocy urządzenia mobilnego / INTERIA.PL

Nie mogło zabraknąć najnowszej wersji Smart TV Samsunga, nieustannie doskonałego systemu operacyjnego. Więcej o platformie Samsunga w tym materiale . W podlinkowanym artykule można również znaleźć więcej informacji, o tym co oferuje One Connect.

Podsumowanie

Zdjęcie Samsung The Frame otrzymuje REKOMENDACJĘ serwisu Nowe Technologie Interia / INTERIA.PL

The Frame to telewizor stworzony z myślą o osobach, które chcą mieć w domu odbiornik wyróżniający się na tle innych telewizorów. Testowanego sprzętu nie można oceniać na równi ze zwykłymi TV. Jak każde dzieło sztuki - The Frame jest wyjątkowy i niepowtarzalny.



Ceny:

Model 55 cali - około 9999 zł

Model 65 cali - około 13 0000 zł

Plusy Niepowtarzalny wygląd

Invisible Connection i One Connect

Dobra technologia obrazu Minusy Jakość obrazu ustępuje topowym modelom QLED

Cena adekwatna dla dzieła sztuki Ocena 0.5 / 10