Test Omen X by HP (17-ap000nw)

Testujemy prawdziwą "multimedialną bestię", laptopa dla graczy HP Omen X z 17-calowym ekranem i potężną specyfikacją. Czy tak gigantyczna moc, wraz z odpowiednią ceną, daje nam produkt będący marzeniem każdego gracza?

Zasada towarzysząca produkcji laptopów dla graczy jest prosta - albo sprzęt jest tak potężny jak dobry deksktop, albo zwyczajnie nie ma on racji bytu. Może dlatego tak często tańsze notebooki dla graczy są tak naprawdę "dla nikogo". Omen X nie idzie na kompromisy, stawiając na mocną specyfikację i ciekawe technologie, a co za tym idzie, trzeba za niego sowicie zapłacić.



Waga ciężka

Sprzęt "swoje waży", konkretnie - 4,85 kg. Z drugiej strony, potężne laptopy gamingowe mają taką wagę, zatem, nie jest to zaskoczeniem. Oprócz laptopa, do noszonego ciężaru trzeba doliczyć wielki zasilacz (rozmiar dekodera telewizyjnego), który waży około 1,2 kg.

Sam sprzęt ma aluminiowe wykończenie, jego wymiary to około 42,5 × 32,72 × 3,64 cm, na obudowie znajdziemy wzornictwo nawiązujące do stylistyki rodziny HP Omen. Trzeba przyznać, że sprzęt prezentuje się naprawdę dobrze. Jeśli szukamy "agresywnie" wyglądającego mobilnego sprzętu gamingowego, będzie o dobry wybór.

Klawiatura dla progamera

Mechaniczna klawiatura zamontowana w opisywanym modelu to klasa sama w sobie. Wyposażono ją w diody RGB LED podświetlające każdy klawisz. Skok klawisza wynosi 2,5 mm, a mechaniczne przełączniki zapewniają natychmiastową informację zwrotną. To jedno, ale za pomocą specjalnego konfiguratora, możemy podświetlić wybrane przyciski lub skorzystać z gotowych ustawień pod konkretne gatunki gier (FPS, MOBA itd.). Dodatkow klawiatura oferuje też niezależne, programowalne klawisze makro oraz jednoczesne rozpoznawanie naciśnięcia wszystkich klawiszy.

A na sam koniec, trzeba wspomnieć, że forma podświetlania klawiatury zwyczajnie "robi fajne wrażenie" - na przykład, podczas uruchamianiu komputera po klawiaturze rozchodzi się, od środka klawiatury, "fala kolorów". Obraz rodem z filmu fantastyczno-naukowego. Rzecz jasna, możemy dezaktywować takie dodatki.

Zdjęcie Klawiatura robi wrażenie - Omen X by HP (17-ap000nw) / INTERIA.PL

Moc obliczeniowa

Omen X ma odblokowany (o tej kwestii za chwilę) procesor Intel Core i7 siódmej generacji i kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 1070 8GB RAM (testowany egzemplarz). Model, który otrzymaliśmy miał 16GB pamięci SDRAM DDR4, dysk twardy 256GB SSD plus 1TB HDD i rzecz jasna nie miał wbudowanego napędu optycznego.

A ekran? Opisywany model miał matrycę IPS LED Full HD (120Hz) o przekątnej 17,3 i rozdzielczości 1080p. Jak wypadł w testach? Naprawdę dobrze, trudno mu coś zarzucić, na uwagę z pewnością zasługuje matryca 120 hercowa. Bez wątpienia wielu graczy korzystając z Omena wybierze ekran, a nie opcję podłączenia komputera do zewnętrznego monitora. Zatem szybkość odświeżania i płynność ruchu są elementami kluczowymi - na szczęście, wszystko działa poprawnie.

Dźwięk

Sprzęt korzysta z systemu opracowanego wraz z ekspertami Bang & Olufsen, dźwięk oraz bas zostały poprawione za pomocą technologii HP Audio Boost i SmartAmp. Teoretyczna specyfikacja przekłada się na dobrą jakość dźwięku, jak na laptopy.

Zdjęcie Podświetlany tył laptopa prezentuje się bardzo dobrze / INTERIA.PL

Podkręcanie

Oprogramowanie OMEN Command Center, oprócz modyfikacji oświetlenia klawiatury, umożliwia zarządzanie zegarem procesora. Mnożnik rdzenia procesora można zwiększyć z fabrycznego x35 do około x45 (korzystając z aplikacji). Możemy również modyfikować pamięć podręczną procesora. Co to oznacza? Tyle, że w niektórych grach (korzystających z CPU) da się zaobserwować lepsze wyniki. Aczkolwiek czasami zabawa z ustawieniami może doprowadzić do zawieszenia się niektórych tytułów - coś za coś, tak to z podkręcaniem bywa. Opisywany patent można potraktować jako rozwiązanie "pośrednie" - coś dla półamatorów overclockingu. Profesjonaliści zostaną przy desktopach (nie mamy m.in., możliwości większej ingerencji w BIOS), ale dla mniej wtajemniczonych, zastosowana opcja będzie w sam raz.

Bateria

Co z pracą bez podłączenia do źródła zasilania? Podczas grania możemy mówić o około 80 do 90 minutach zabawy. Przy standardowym wykorzystaniu komputera baterię trzeba będzie naładować po około 180 do 200 minutach. Jak na komputery gamingowe, to niezły wynik.

Sprawdzamy konkretne gry

Hellblade: Senua's Sacrifice

Bardzo dobry tytuł z zeszłego roku, i ciekawy benchmark, jeśli chodzi o moc obliczeniową testowanego sprzętu, głównie za sprawą bardzo realistycznego modelu twarzy samej głównej bohaterki. Gra działała na najwyższych ustawieniach graficznych bez problemu.

Need for Speed: Payback

Zdjęcie Omen X by HP (17-ap000nw) i nowy Need for Speed / INTERIA.PL

Najnowsza z odsłon kultowej serii. Na najwyższych ustawieniach grafiki dało się zaobserwować drobne spadki płynności, ale nie dotyczyły one każdego etapu. Możliwe, ze miała na to (na spadki płynności) wpływ sama optymalizacja gry.

Wiedźmin 3

Standardowy "test Wiedźmina" nie stanowił wyzwania dla Omena X. Nawet te bardziej wymagające fragmenty (najwyższe ustawienia grafiki) nie przyczyniły się do spadku liczby klatek na sekundę poniżej 60.

Far Cry 5





Zdjęcie Omen X by HP (17-ap000nw) i Far Cry 5 / INTERIA.PL

Największa "gwiazda" testu. Nowa gra Ubisoftu, dobrze zoptymalizowana, ale na ustawieniach jakości grafiki Ultra, stanowiąca wyzwanie dla słabszych komputerów. Omen X w benchmarku oferowanym przez "Far Cry 5"miał średnią liczbę klatek wynoszącą 68. Minimalna liczba wyniosła 53. Podczas gry drobne spadki były praktycznie niezauważane.

Zdjęcie Omen X by HP (17-ap000nw) otrzymuje REKOMENDACJĘ serwisu Nowe Technologie Interia /INTERIA.PL

Podsumowanie

Omen X by HP (model 17-ap000nw) to doskonały laptop dla graczy. Kosztuje tyle, co używany samochód, ale w zamian oferuje bardzo dobrą moc obliczeniową i kilka interesujących dodatków dla wielbicieli elektronicznej rozrywki.

Cena: Około 11 000 zł



Plusy moc obliczeniowa

wykonanie samego sprzętu

mechaniczna, podświetlana klawiatura

niezły ekran i kilka dodatków od producenta Minusy stosunkowo głośna praca (momentami)