Test Nintendo Switch

Testujemy Nintendo Switch – najnowszą konsolę ojców Super Mario, połączenie przenośnego i stacjonarnego urządzenia do grania. Czy to dobra alternatywa dla PlayStation 4 i Xboksa One?

Nintendo Switch zadebiutował na rynku 3 marca. Po prawie trzech miesiącach wiemy, że konsola okazała się sukcesem. W USA bardzo trudno kupić nowy sprzęt Nintendo. W Polsce nie ma takiego problemu. Sprawdźmy, jak Nintendo Switch radzi sobie z technologicznego punktu widzenia.

Na czym polega główny patent Switcha?

Switch można w dowolnym momencie podłączyć ją do domowego telewizora, albo zmienić ją w konsolę przenośną z 6,2-calowym ekranem. Na rynku były już dostępne takie urządzenia (np. smartfony z Windows Continuum), ale po raz pierwszy taki patent zastosowano w konsoli znanego w branży producenta. O co konkretnie chodzi? Switch sprzedawany jest ze specjalnym adapterem. Podłączamy go do zasilania, a kablem HDMI do telewizora. Jeśli włożymy do stacji dokującej Switcha - obraz w sekundę zostanie przeniesiony na ekran telewizora. Jeśli wyjmiemy konsolę - gramy na niej, jak na tablecie. Może nie dosłownie, bo pomimo tego, że sprzęt Nintendo ma dotykowy ekran, nie obędzie się bez drugiej ciekawej nowości Switcha - kontrolerów Joy-Con.

Zdjęcie Nintendo Switch tuż przed włożeniem do stacji dokującej, i transformacją konsoli z wersji przenośnej na stacjonarną / materiały prasowe

Joy-Cony - specjalne kontrolery

Dwa Joy-Cony, wyglądem przypominające małe pady, to kontrolery sprzedawane wraz z konsolą. Można je używać niezależnie w każdej dłoni albo razem, jako jeden kontroler, po włożeniu do uchwytu Joy-Con Grip (sprzedawany razem z konsolą). Pady wpinamy po bokach głównej konsoli, aby używać całego sprzętu w trybie przenośnym.

Każdy Joy-Con ma pełny zestaw przycisków i może być używany jako cały kontroler. W każdym znajduje się także akcelerometr i żyroskopowy czujnik ruchu, co pozwala na niezależne od siebie ruchy prawym i lewem Joy-Conem. Przykładowo, potrafi on powiedzieć, jak daleko znajduje się ręka gracza, a także, czy gracz pokazuje nią papier, kamień czy nożyce. Oba Joy-Cony posiadają zaawansowane wibracje HD, które pozwalają na odczucie delikatnych, prawdziwszych niż kiedykolwiek wibracji w kompatybilnych grach. Efekt jest tak szczegółowy, że gracz może, przykładowo, poczuć wibracje pojedynczych kostek lodu, potrząsając Joy-Conem.

Zdjęcie Dwa pady po włożeniu do uchwytu Joy-Con - postał nam zwykły joypad / INTERIA.PL

Na lewym Joy-Conie znajduje się przycisk Capture, który gracze mogą wcisnąć, aby momentalnie wykonać zrzut ekranu swojej rozgrywki i podzielić się nim ze znajomymi w mediach społecznościowym. W prawym Joy-Conie znajduje się czytnik NFC, co pozwala na interakcję z figurkami Amiibo, a także czujnik ruchu IR, który potrafi rozpoznać odległość, kształt oraz ruch przedmiotów znajdujących się w pobliżu w specjalnie zaprojektowanych gier.

Patent z Joy-Conami jest na tyle ciekawy, że w dowolnym momencie, po wyjęciu ich z konsoli, mamy dwa pady. Jeśli tylko gra umożliwia zabawę dla dwóch osób - automatycznie mamy rozwiązany problem braku drugiego pada.

Jakość samego ekranu konsoli

Ekran konsolki na rozdzielczość 1280 na 720 pikseli. Mowa zatem o standardzie HD. Droższe smartfony i tablety mają ekran Full HD. Standard 1080p jest dostępny tylko po włożeniu konsoli do stacji dokującej. Dodatkowo sama jakość wyświetlacza (paleta barw, kontrast) to poziom niedrogiego, ale dobrego, tabletu z Chin. Wystarczy, można się przyzwyczaić, ale trochę szkoda, że nie dostarczono lepszego panelu. Widać, że Nintendo musiało ciąć koszty. Natomiast niższa rozdzielczość oznacza większą płynność w niektórych grach i mniejsze zużycie mocy.

Zdjęcie Z przodu Nintendo Switch, z tyłu - tablet Samsung Galaxy Tab S3. Różnica w jakości ekranu jest oczywista. Różnica w cenie również (Tab S3 kosztuje 2999 zl) / INTERIA.PL

Skoro o mocy obliczeniowej. W skrócie (dokładna specyfikacja na dole materiału), Switch ma zmodyfikowaną wersję GPU Tegra firmy Nvidia. Nie jest to nowy procesor, ale spełnia swoje zadanie. Nie można jednak liczyć na oprawę graficzną na poziomie konsol PlayStation 4 czy Xbox One (czyli sprzętu, który zadebiutował w 2013 roku). Nintendo standardowo, idzie swoją drogą.



Bateria

Bateria wytrzymuje do ponad sześciu godzin, ale czas ten zależeć będzie od sposobu korzystania z konsoli. Przykładowo, w grze "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" można grać przez około trzy godziny na jednym ładowaniu. Konsolę Nintendo Switch można naładować podłączając zasilacz do wejścia USB typu C. Jeśli wyłączymy sieć Wi-Fi i ustawimy ekran na średnim poziomie jasności, w przypadku mniej wymagających gier, Switch rzeczywiście będzie działał nawet do sześciu godzin. Konsola zostawiona w trybie uśpienia zużywa minimalną ilość energii, a rozgrywkę można wznowić bez najmniejszego problemy na drugi dzień.

Zdjęcie Nintendo Switch na tym etapie nie ma polskiego menu. Podobnie jak gier w języku polskim / INTERIA.PL

Kartridże, brak aplikacji i języka polskiego

Jeszcze kilka istotnych informacji. Nośnikiem na którym sprzedawane są gry są kartridże, niewiele większe od kart SD. Gry oczywiście można kupić w wersji cyfrowej. Urządzenie ma wbudowane 32GB pamięci, ale część przeznaczono na system operacyjny - na ratunek przychodzą karty SD. W tym momencie na Switch dostępne jest kilkanaście gier, liczba będzie rosła. Należy jednak pamiętać, że oprócz mniej wymagających technicznie tytułów, większość pozycji nie będzie wyglądała tak dobrze jak na PlayStation 4 czy Xbox One.

Nintendo Switch 1 6 Nintendo Switch Autor zdjęcia: Źródło: materiały prasowe 6

Switch nie ma jeszcze zewnętrznych aplikacji (YouTube, Netflix itd.). Z czasem zapewne możemy liczyć na ich debiut, ale w tym momencie, kupując konsolę Nintendo, dostajemy wyłącznie "goły" sprzęt do grania. Niektórym się to spodoba, niektórym niekoniecznie

I jeszcze jedno. Niestety, na tym etapie konsola nie ma polskiego menu. Ani gier w polskiej wersji językowej. Dla niektórych dzieci, i dla ich rodziców, będzie to spory problem.

Podsumowanie

Nintendo Switch do bardzo udana alternatywa dla konsol PlayStation 4 i Xbox One. Sprzęt różniący się od konkurencji, dobry podczas podróży. To także ciekawa propozycja dla dzieci, oraz urządzenie mogące spełniać rolę "drugiej" konsoli. Trzeba jednak mieć na uwadze braki Switcha, aby przypadkiem się nie rozczarować po zakupie

Test Nintendo Switch był możliwy dzięki udostępnieniu konsoli przez firmę X-Kom

Cena: 1499 zł

Plusy Świetna hybryda konsoli przenośnej i stacjonarnej

Pomysł z dwoma Joy-Conami

Zelda, Mario i "Magia Nintendo"

Dobra, jako "druga konsola" Minusy Ekran konsoli jest tylko poprawny

Brak (na ten moment) zewnętrznych aplikacji

Brak polskiego menu i gier w polskiej wersji Ocena 0.5 / 10

Konsola Nintendo Switch - specyfikacja

Wymiary

102 mm x 239 mm x 13,9 mm (z podłączonymi kontrolerami Joy-Con)



Waga

Około 297 g (Z podłączonymi kontrolerami Joy-Con: 398 g)

Ekran

Pojemnościowy ekran dotykowy / LCD 6.2 cale / rozdzielczość 1280×720

CPU/GPU

Zmodyfikowany procesor NVIDIA Tegra

Pamięć systemowa

32 GB (Część pamięci jest zarezerwowana dla systemu operacyjnego)

Łączność

Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) / Bluetooth 4.1 (tylko w trybie TV). Przewodowe połączenie sieciowe możliwe przy użyciu adaptera sprzedawanego osobno.

Sygnał wideo

Maksymalna rozdzielczość: 1920×1080, 60 fps

Uwaga: dotyczy sygnału w trybie TV poprzez kabel HDMI. W trybie stołowym i przenośnym maksymalna rozdzielczość wynosi 1280×720, co odpowiada rozdzielczości ekranu LCD.

Sygnał audio

Obsługuje liniowe PCM 5.1ch

Uwaga: dotyczy sygnału w trybie TV poprzez kabel HDMI.

Głośniki

Stereo

Złącze USB

Złącze USB Type-C

Przeznaczone do ładowania baterii i podłączenia konsoli do stacji Nintendo Switch Dock.

Złącze słuchawkowe

Stereo

Nośnik danych

Wyłącznie kartridże do Nintendo Switch.

Wejście na karty microSD

Kompatybilne z kartami pamięci microSD, microSDHC oraz microSDXC.

Uwaga: do obsługi kart microSDXC wymagana jest aktualizacja oprogramowania poprzez połączenie internetowe.

Czujniki

Akcelerometr / żyroskop / czujnik światła

Środowisko pracy

Temperatura: 5 - 35°C / Wilgotność: 20 - 80%

Wbudowana bateria

Bateria litowo-jonowa o pojemności 4310mAh

Uwaga: wbudowanej baterii nie można wyjąć. W razie konieczności wymiany, będzie ona możliwa odpłatnie za pośrednictwem serwisu obsługi klienta Nintendo.

Czas działania baterii

Maksymalny czas działania baterii na jednym ładowaniu wynosi ponad sześć godzin, jednak może ulec skróceniu zależnie od uruchomionej aplikacji i warunków użytkowania. Przykładowo gra The Legend of Zelda: Breath of the Wild działa około trzy godziny na jednym ładowaniu.

Czas ładowania baterii

Około 3 godziny (czas ładowania, gdy konsola jest w stanie uśpienia).