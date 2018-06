Test Navitel RE900

Testujemy Navitel RE900 Combo, urządzenie łączące w sobie funkcjonalność nawigacji samochodowej, rejestratora jazdy i tabletu. To naprawdę niecodzienna kombinacja. Jak sprawdziła się w praktyce?

Niegdyś symbol luksusu, dzisiaj coraz powszechniejszy element wyposażenia samochodów. Uprościły posługiwanie się mapą do granic możliwości - zastępując umiejętność orientacji w papierowych odpowiednikach do wklepywania adresu i oczekiwania na wynik. Dla maksymalnej wygody instalowane są nawet w zegarkach. Mowa oczywiście o nawigacjach satelitarnych - sprzęcie, który stał się nieocenionym partnerem w podróży człowieka.

Wachlarz zastosowań nawigacji satelitarnych jest bardzo szeroki. Jednak większość z nas skupia się na tym najbardziej prozaicznym - zaprowadzeniu do wyznaczonego celu. Pozwala on w wygodny sposób dotrzeć do miejsca przeznaczenia bez wcześniejszego ustalania trasy na mapie czy nawet zwracania uwagi na znaki kierunku i miejscowości podczas jazdy. To spore udogodnienie dające jednocześnie oszczędność czasu (planowanie) i komfort psychiczny.

Od papieru do układu scalonego

Urządzeń umożliwiających określenie położenia ciągle przybywa - moduły GPS instalowane są w sprzętach codziennego użytku - telefonach i smartwatchach. Wystarczy pobrać często darmową aplikację, by uzyskać dostęp do usług nawigowania. To najszybszy i najprostszy sposób, ale niekoniecznie doskonały. Mapy online wymagają nieustannego połączenia z internetem, co skutecznie drenuje baterię, z kolei wersja offline potrafi skutecznie zapchać sporą część cennej przestrzeni dyskowej smartfona. Rozwiązaniem tego problemu może być wyposażenie się w osobne urządzenie, którego bazową funkcją jest określanie położenia. Ciekawą propozycją wydaje się najnowszy produkt firmy Navitel o kodowej nazwie RE900. Czy tego rodzaju nawigator sprawdzi się w codziennym użytkowaniu?

W opakowaniu znajdziemy:

· Urządzenie NAVITEL RE900 FULL HD,

· Uchwyt samochodowy,

· Ładowarka samochodowa 12/24 V,

· Kabel USB,

· Instrukcja obsługi,

· Karta gwarancyjna.

Zdjęcie Navitel RE900 / INTERIA.PL

Zawartość pudełka może nie zdradza zbyt wielu szczegółów, ale Navitel RE900 nie jest typowym urządzeniem nawigacyjnym, jakie można często zauważyć w kabinach taksówek. Na pierwszy rzut oka, z wyglądu przypomina smartfona. I całkiem sporo ma z nim wspólnego - 5-calowy ekran, dysk wewnętrzny o pojemności 16GB (miejsce na mapy), a na bocznej krawędzi umiejscowione gniazdo zasilania MiniUSB i sloty na kartę pamięci MicroSD oraz kartę microSIM. Dodatkowo RE900 korzysta z popularnego systemu wykorzystanego w mobilnych urządzeniach firmy Google - Android KitKat 4.4.2.

Podążaj za głosem

Doskonale znane użytkownikom mobilnego sprzętu z zielonym robotem w logo menusy przykryte zostały dużymi kafelkami, przywołującymi powiązania z systemem Microsoftu. Odwołują się one do poszczególnych funkcji, w tym m.in.: map, odtwarzacz muzycznego, przeglądarki internetowej, czy innych aplikacji, które można instalować przekopiowując na urządzenia odpowiednie pliki .APK. Korzystanie z systemu jest bardzo intuicyjne. Wyszukiwanie miejsca docelowego odbywa się za pomocą wprowadzania poszczególnych danych kluczowych, jak miasto, nazwa ulicy, numer budynku. Wyznaczanie trasy nie zajmuje Navitelowi RE900 wiele czasu. Testowany model obejmował mapy 47 państw Europy, które dostępne są offline z możliwością dożywotniej aktualizacji - można dokonywać jej z poziomu połączenia do sieci WiFi, natomiast po zainstalowaniu karty SIM sprzęt dodatkowo jest w stanie sprawdzać natężenie ruchu.

Zdjęcie Navitel RE900 / INTERIA.PL

Navitel RE900 wyposażony został w wyświetlacz o rozdzielczości 720p (matryca IPS). Generowana jasność i podświetlenie są wystarczające, by móc bez żadnych niedogodności korzystać z niego nawet przy sporym natężeniu światła. Urządzenie pomimo wielogodzinnej ekspozycji na promienie słoneczne nie przegrzewa się. Wyświetlaną na ekranie trasę można obserwować z perspektywy 3D lub przełączyć na widok izometryczny.



System poleceń głosowych działa bezbłędnie, oryginalnie preinstalowane są sekwencje głosowe nagrane przez prezentera telewizyjnego, Zbigniewa Urbańskiego, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by zamienić je na inne - wystarczy pobrać odpowiedni plik. W każdym razie częstotliwość ich odtwarzania jest odpowiednio wyważona, pojawiają się w odpowiednich momentach, nie wprowadzają w błąd.

Zdjęcie Navitel RE900 / materiały prasowe

Dodatkowym wspomaganiem dla użytkowników może okazać się asystent zmiany pasa drogowego, który podczas kierowania po trasie sugeruje, którą część jezdni zająć (np. gdy powoli zbliżamy się do skrzyżowaniu lub zjazdu z autostrady). Kolejnym ciekawą opcją jest asystent prędkości informujący o ograniczeniach prędkości na danych odcinkach (ikonka ze znakiem drogowym w prawym górnym rogu) i ostrzegający o znacznym ich przekroczeniu (charakterystyczne dźwięk alertu). Pomimo wielu przekazywanych informacji 5-calowy ekran nie wydaje się być specjalnie zatłoczony, najważniejsze informacje są dobrze wyeksponowane.

Nawigator-operator

Wszystkie wyżej wymienione składowe działają podręcznikowo. Jednak jest jedna rzecz, która odróżnia Navitel RE900 od tradycyjnych samochodowych GPS-ów. Kluczową cechą jest bowiem zintegrowana z obudową kamera służąca do rejestracji obrazu.

Takie połączenie pozwala już nie tylko zadbać o wygodne poruszanie się po nieznanych drogach, ale także jest gwarancją spokoju w razie nieprzyjemnych zdarzeń, jakie mogą przytrafić się najbardziej uważnemu kierowcy - kolizji. Popularne kamery pokładowe zdążyły już udowodnić swoją przydatność - niejednokrotnie dostarczając służbom właściwych odpowiedzi na pytania, kto zawinił w danym wypadku, niejednokrotnie ułatwiając rozstrzyganie sporów i roszczeń ubezpieczeniowych.

Zdjęcie Navitel RE900 / INTERIA.PL

Zainstalowana w modelu RE900 kamera ma dość szeroki kąt nagrywania - 140 stopni - po rozlokowaniu urządzenia na środku przedniej szyby jej widoczność odpowiada temu, co widzą użytkownicy pojazdu na przednich fotelach. Przechwytywany obraz zapisywany jest w rozdzielczości Full HD (1920 x 1080) lub 720p (1280 x 768) przy 30 klatkach animacji na sekundę, w formie pięciominutowych nagrań o rozszerzeniu .MOV.

Jakość rejestrowanych materiałów

Jakość filmów jest bardzo dobra. Kolory są zbalansowane i a odwzorowanie barw rzeczywiste. Kamera Navitela całkiem dobrze radzi sobie z kontrastem, nawet w trudniejszych warunkach (np. przy słabym oświetleniu, w nocy). Po zatrzymaniu materiału można bez większych trudności odczytać tablice rejestracyjne mijanych podczas jazdy pojazdów.

Użycie karty pamięci o maksymalnej przestrzeni dyskowej 64GB pozwoli na utrwalenie około sześciu godzin nagrań (pojedyncze wideo zajmuje około 800 MB). W przypadku przekroczenia miejsca na dysku kolejne filmy będą nadpisywały się na najstarszych plikach. Na wypadek utraty wartościowego materiału dowodowego - sprzęt Navitela posiada czujnik przeciążeń G-Sensor, który po wykryciu uderzenia automatycznie zabezpiecza dany plik z nagraniem - może on zostać usunięty po wyrażeniu aprobaty przez użytkownika.

Wideo Navitel RE900 - nagranie testowe w dzień (1080p)

Kamera Navitela RE900 poza utrwalaniem obrazu może nagrywać dźwięk, zapisywać istotne informacje, jak dokładny czas, datę i lokalizację, a także prędkość poruszania w danym momencie. Wszystkie te dane w razie potrzeby mogą stanowić kluczowy dowód w spornej sprawie.

Z racji tego, że mamy do czynienia z urządzeniem typu combo Navitel RE900 pozwala jednocześnie korzystać z udogodnień nawigacji samochodowej, jak i kamery - po uruchomieniu obu funkcji w prawym dolnym rogu mapy wyświetla się mini podgląd z obiektywu, który można przemieszczać w dowolne miejsce na wyświetlaczu lub całkowicie wyłączyć.

Wideo Navitel RE900 - nagranie testowe w dzień (1080p)

Montaż urządzenia w kokpicie samochodowym nie jest skomplikowany. Do przedniej szyby pojazdu należy przytwierdzić uchwyt, a następnie do niego, dzięki czterem klipsom, przytwierdzić właściwe urządzenie. Po podłączeniu do zasilania, urządzenie samoczynnie uruchamia się, defaultowo przechodząc w tryb nagrywania wideo. Po "zgaszeniu" silnika, jeżeli użytkownik nie podejmie żadnej reakcji, Navitel RE900 wyłączy się po upływie minuty.

Zdjęcie Navitel RE900 otrzymuje Rekomendację serwisu Nowe Technologie Interia / INTERIA.PL

Podsumowanie testu

Navitel RE900 to warta polecenia kombinacja dwóch bardzo ważnych urządzeń, czyli nawigacji i kamery pokładowej. Sugerowana cena nie jest zbyt wygórowana, szczególnie biorąc pod uwagę oferowane spektrum możliwości.

Cena: Około 490 zł