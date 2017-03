​Test monitora LG 21:9 UltraWide 34UC79G

Testujemy ultrapanoramiczny monitor 34UC79G marki LG. Jak sprawdza się w grach, multimediach oraz podczas pracy? Czy to dobra propozycja dla fanów e-sportu?

Monitory dla graczy ewoluują, tak samo jak ewoluuje sposób, w jaki gramy. Najlepszą manifestacją tej tezy jest ultrapanoramiczny monitor produkcji LG, pierwszy na świecie monitor w formacie 21:9 z matrycą IPS odświeżaną z częstotliwością 144 Hz. Jak sprawdza się przy grach, multimediach oraz w trakcie pracy lub nauki?

Wygląd

Monitor z zakrzywionym ekranem prezentuje się naprawdę dobrze i pomimo sporych rozmiarów, powinien zmieścić się na każdym biurku. Grający może dostosować kąt nachylenia monitora (-5 / 20 stopni)., ustawić jego wysokość (w zakresie 120 mm), a korzystając ze specjalnego zaczepu podtrzymującego przewód myszy, ograniczyć jego plątanie się.

Porty umieszczono z tyłu, dostęp do nich nie sprawia problemu. Jakie porty zamontowało LG? Dwa porty HDMI 2.0, Display Port 1.2, także porty USB 3.0 (dwa, z których jeden umożliwia szybkie ładowanie). Do tego dochodzą jeszcze porty audio.

Ekran

Panoramiczne 34 cale robi wrażenie. Z pewnością format 21:9 nie jest dla każdego, ale to rozwiązanie znajdzie wielu swoich fanów. Monitor obsługuje rozdzielczość 2560 na 1080. Wielka szkoda, że nie wspiera 4K. Jakość obrazu dostarczonego przez 34UC79G stoi na wysokim poziomie - od dobrej palety barw na poziomie odświeżania kończąc (o tym za chwilę). Podczas testów podłączyliśmy monitor do odtwarzacza 4K Blu-ray firmy Samsung. Najnowsze części Star Treka i Mission Impossible prezentowały się doskonale.

Monitor 21:9 można w ciekawy sposób wykorzystać podczas pracy i nauki. Na ekranie bez straty jakości możemy umieścić obok siebie dwa dokumenty, strony internetowe lub cokolwiek innego przyjdzie nam na myśl. Na rynku nie brakuje "biurowych" monitorów 21:9, ale jeśli szukając ekranu do gier, przy okazji interesują nas wspomniane czynności - 34UC79G sprawdzi się również w tym przypadku.

Technologie dla graczy

Przejdźmy do opisu tego, z myślą o czym 34UC79G stworzono - do grania. Monitor LG ma szereg przydatnych funkcji. Technologia 1ms Motion Blur Reduction zmniejsza czas reakcji do 1ms, a wszystkie rozmycia i smużenia są redukowane. Lepsze działanie gier jest możliwe dzięki częstotliwości odświeżania 144Hz. To oznacza skok w porównaniu do standardowego 60 Hz lub 75 Hz w starszych monitorach. Niech ostateczną rekomendacją będzie fakt, że z monitorów LG korzystali najlepszy e-sportowycy na świecie w trakcie finałów IEM w Katowicach.

Zdjęcie Ustawienia trybu gry / INTERIA.PL

LG 34UC79G wyposażono dodatkowo w technologię AMD FreeSync, która dodatkowo wspiera płynność gry. Aby z niej skorzystać, musimy mieć odpowiednią kartę marki Radeon od AMD. Jak działa to rozwiązanie? Eliminuje rozrywanie i zacinanie obrazu będące efektem różnic między szybkością generowania kolejnych klatek przez kartę graficzną, a częstotliwością odświeżania monitora, co zapewnia płynny ruch postaci i innych elementów w grach, nawet przy wymagających ustawieniach, bez konieczności wymiany karty graficznej.

W opcjach oferowanych przez monitor znajdziemy jeszcze jedną interesującą funkcję - FPS Crosshair. W dowolnym momencie możemy ustawić dodatkowy celownik na środku ekranu. Patent przydatny w grach, gdzie nie ma opcji wyboru celownika.

Zdjęcie FPS Crosshair (ustawienia) i prezentacja celownika w jednej z gier (Sniper Elite IV) / INTERIA.PL

Gramy

Tyle teorii wymieszanej z praktyką. Na koniec opiszmy jednak dokładniej nasze przemyślenia po testach. Przede wszystkim należy pamiętać, że nie każda gra wspiera tryb ultrapanoramiczny. Nowa strzelanka Respawn/EA o nazwie Titanfall 2 doskonale radzi sobie z trybem panoramicznym, dostarczając obraz najwyższej jakości. Ale już taki Resident Evil 7 nie ma wsparcia dla trybu ultrapanoramicznego. Co dzieje się w takim przypadku? Albo gramy w formacie 16:9, albo pozwalamy monitorowi rozciągnąć ekran. Z konsolami, jeśli chcielibyśmy je podpiąć do monitora, sprawa jest jeszcze prostsza - nie oferują one trybu ultrapanoramicznego. Jeśli jednak chcielibyśmy do monitora LG podłączyć konsolę, możemy zrobić to bez najmniejszego problemu.

Zdjęcie Titanfall 2 w trybie panoramicznym / INTERIA.PL

Wszystkie wprowadzone przez LG technologie radzą sobie bardzo dobrze, a testy nie wykazały jakichkolwiek większych odstępstw od normy.

Podsumowanie

UltraWide 34UC79G to bardzo dobra propozycja dla osób, które dużo grają, jak i dla amatorów e-sportu. Format 21:9 sprawdzi się również w przypadku pracy oraz nauki. Jeśli rozważaliście zakup monitora ultrapanoramicznego - właśnie znaleźliście dobrego kandydata.

Cena: Około 2999 zł