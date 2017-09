Test Kiano SlimNote 14.1+, czyli niedrogi laptop z Biedronki

Od 2 października w Biedronce będzie można kupić laptopa Kiano SlimNote 14.1+ za 699 zł (cena rynkowa – 899 zł). My już mieliśmy szansę przetestować to urządzenie. Co dostajemy za taką cenę?

Pod koniec minionej dekady dużą popularnością cieszyły się netbooki, mali bracia notebooków, komputery przenośne przeznaczone głównie do "internetu i pisania". Szeroka dostępność tych urządzeń była głównie spowodowana ich niską ceną. Z czasem koszty produkcji notebooków zmalały, a netbooki zniknęły z rynku.

Dzisiaj obserwujemy renesans niedrogich notebooków. Mobilne procesory i karty graficzne Intela sprawiły, za rozsądne pieniądze można zaoferować notebooka z poprawną konfiguracją. I bynajmniej nie musi on mieć gabarytów netbooka. Jednym z takich laptopów ma być Kiano SlimNote 14.1 +

Co potrafi?

Kiano SlimNote 14.1 + został wyposażony w półmatowy ekran HD 1366 x 786 pikseli. W środku znajdziemy 4-rdzeniowy procesor Intel Atom Z3735F, 4 GB pamięci RAM DDR3 i 32 GB pamięci wewnętrznej Flash, oraz system Windows 10 Home (dokładna specyfikacja na dole testu).

SlimNote 14.1 + ma obudowę z tworzywa sztucznego, a także zaskakująco solidne zawiasy, element bardzo istotny w notebookach. Sprzęt ma pełnowymiarową, wyspową klawiaturę z odseparowanymi klawiszami i duży touchpad z obsługą gestów. Sama klawiatura spisuje się dobrze, momentami lepiej niż w droższych notebookach.

Zdjęcie Kiano SlimNote 14.1+ ma tylko 32 GB wbudowanej pamięci. Nie obędzie się bez karty microSD (do 128 GB) / INTERIA.PL

Jak w większości tego typu niedrogich komputerów, sprzęt ma niewielki dysk twardy - 32 GB, część od razu zajęta przez system Windows 10. Nie obędzie się zatem bez karty microSD. Warto zdawać sobie z tego sprawę przed zakupem.

Jak się sprawuje?

Jak sprawuje się SlimNote 14.1+? Podczas kilkudniowych testów, nie mieliśmy z nim większych problemów - oczywiście przez "test’ mamy na myśli codzienne korzystanie z komputera (internet, poczta, oglądanie filmów). To nie jest komputer do grania czy montowania filmów - trzeba zdawać sobie z tego sprawę. SlimNote 14.1+ sprawdził się również dobrze - jak już wspomnieliśmy - w trakcie pisania większych tekstów. Bez wątpienia będzie on rozsądnym wyborem dla osób szukających komputera "do pisania".

Bateria? Ma ona pojemności 10 000 mAh, co przekłada się na około sześć godziny pracy, zależnie od ustawień i wykonywanych czynności. Wspomniana obudowa sprawia wrażenie dość "plastikowej", ale nie ma podstaw, aby sądzić, że urządzenie nie zostało wykonane solidnie. Ekran? Jakość kolorów nie reprezentuje poziomu notebooków za 1200 zł wzwyż, ale do pracy i oglądania filmów wystarczy.

Zdjęcie Klawiatura w Kiano SlimNote 14.1+, jak na tak niedrogi komputer, wypadła dobrze / INTERIA.PL

Głośniczek umieszczony w urządzeniu jest bardzo przeciętny, zatem wszyscy chcący słuchać "muzyki z laptopa" muszą pomyśleć o słuchawkach lub o sparowaniu urządzenia z głośnikiem Bluetooth.

Podsumowanie

Kiano SlimNote 14.1 + to poprawny laptop, bez wątpienia jedno z najlepszych urządzeń sprzedawanych w niskiej cenie. Jeśli szukamy laptopa za nieduże pieniądze, komputera dla dzieci i młodzieży lub studenta, można pomyśleć o zakupie tego modelu. Trzeba tylko zdawać sobie sprawę z jego mocnych i słabych stron.

Plusy Wypadkowa ceny do konfiguracji

Dobra klawiatura

Podzespoły Intela i 4GB RAM Minusy Matryca mogłaby być lepsza

Głośniczek rozczarowuje

Tylko 32 GB pamięci wbudowanej Ocena 0.5 / 10

Specyfikacja Kiano SlimNote 14.1+

Procesor : Intel Z8350 4x 1.44 do 1.92ghz

Karta graficzna : Intel HD Graphics

Wyświetlacz : 14.1" 1366×768

Pamięć RAM : 4 GB DDR3

Pamięć wewnętrzna: 32 GB

Czytnik kart pamięci : karta microSD do 128 GB Aparat / kamera : przód: 0.3 mpx

Akumulator : bateria litowa 10000mah

Złącza : mini HDMI,

USB 2.0, USB 3.0, micro SD,

System operacyjny: Microsoft Windows 10 Home

Wymiary: 327×216×20mm

Waga: 1390g