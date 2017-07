Test głośnika przenośnego Sony SRS-XB40

Sprawdzamy głośnik przenośny Bluetooth Sony SRS-XB40. Japońska firma twierdzi, że to propozycja dla wszystkich, którzy szukają wyróżniającego się sprzętu z dobrym basem. Czy to prawda?

Reklama

Na rynku nie brakuje bezprzerwowych głośników wspierających technologię Bluetooth: małych, dużych, kolorowych, wodoodpornych i tak dalej. Łącznie z chińskimi podróbkami. Co zatem wybrać? Klucz jest prosty - musimy wiedzieć, do czego wykorzystamy nasz głośnik. Jeśli szukamy gadżetu na imprezy - warto rzucić okiem na Sony SRS-XB40

Wszystko gra

Co wyróżnia XB40 na tle podobnych produktów? Kilka elementów, ale dwa są kluczowe. Po pierwsze głośnik ma świetne basy, a po drugie - jego światełka LED-owe pulsują w rytm muzyki. Z połączenia tych dwóch detali powstaje bardzo dobry głośnik przenośny Bluetooth.

Reklama

Opisywany sprzęt ma wymiary 279 na 100 na 105 mm. Ważąc około 1,5 kg, nie jest to bez wątpienia mały sprzęcik. Ale nagrodą za takie, a nie inne parametry jest bardzo dobra jakość dźwięku. Nie ma mowy o zniekształceniach lub utracie brzmienia Z dwoma pełnozakresowymi głośnikami stereo współpracują dwie membrany bierne , które wzbogacają niskie tony i sprawiają, że basy brzmią naprawdę "potężnie". Kluczowym elementem jest tutaj przycisk Extra Bass, który - jak łatwo się domyślić - daje "kopa" basom właśnie. Opracowana przez inżynierów z Sony technologia, wraz z samym sprzętem, sprawia, że dostajemy głośnik z wysokiej półki. Sprzęt lepszy od droższych urządzeń konkurencyjnych firm.

Wideo SRS-XB40 - jak działa podświetlanie głośniczków i Extra Bass

Obsługa, bateria i światło

Do jego obsługi używamy podstawowych przyciski, jakie znamy z każdego głośnika, plus wspomniany Extra Bass. Co ciekawe, z tyłu znajdziemy gniazdko Jack, a także USB, dzięki któremu możemy ładować nasz smartfon. Sam XB40 wymaga osobnej ładowarki. Bateria zamontowana w tym modelu wystarczy nawet na 24 godziny grania (zależnie od poziomu głośności). Taki wynik oznacza, że głośnik spokojnie wytrzyma całonocną imprezę. I poranne sprzątanie. I jeszcze zostanie mu trochę mocy.

Zdjęcie Możemy sparować... aż 10 takich głośników / materiały prasowe

Wspomniałem o pulsujących w rytm muzyki światłach. To nic innego, jak prosta technologia, która zależnie od wysokości tonów, i kilku innych czynników, zmienia kolor światełek, linii świetlnej i modyfikuje pracę stroboskopu. Pewnie nie każdemu spodoba się ten patent (można go rzecz jasna dezaktywować - wystarczy przytrzymać Extra Bass przez trzy sekundy), ale dla osób szukających czegoś nietypowego - patent w sam raz. Do bardziej rozbudowanej kontroli nad odtwarzaniem, podświetleniem głośników i efektami dźwiękowymi głośników można skorzystać z aplikacji Fiestable.

Zdjęcie Apka Fiestable, przy jej pomocy kontrolujemy m.in. podświetlanie głośników / materiały prasowe

XB40 jest wodoodporny, co w przypadku zmiennej, polskiej pogody może okazać się czasami zbawienne. Co więcej, głośniki Sony z tej rodziny można łączyć w "Party Chain". Istnieje opcja sparowania do... 10 głośników.



Zdjęcie Sony SRS-XB40 otrzymuje rekomendację serwisu Interia Nowe Technologie / materiały prasowe

Podsumowanie testu

XB40 to jeden z absolutnie najlepszych bezprzewodowych głośników na polskim rynku. Doskonała propozycja dla tych, którzy potrzebują czegoś nietypowego, z dobrym basem. Na imprezy, i na relaksacyjne słuchanie muzyki

Cena: Około 990 zł