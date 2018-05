Zwiększona aktywność słynnego gejzeru w Parku Yellowstone

Słynny Steamboat Geyser - najwyższy na świecie aktywny gejzer - zaczął ostatnio eksplodować znacznie częściej niż w poprzednich latach. Czy to zapowiada nadchodzącą katastrofę?

Zdjęcie Gejzer Steamboat podczas małej erupcji /fot. Brocken Inaglory /Wikipedia

Steamboat Geyser to najwyższy na świecie aktywny gejzer, który należy do kompleksu Norris Geyser Basin w Parku Narodowym Yellowstone. Podczas swoich eksplozji wyrzuca wodę oraz parę wodną o temperaturze 92oC na wysokość ponad 90 m. Czas największych erupcji jest nieprzewidywalny, natomiast aby zobaczyć mniejsze należy zasięgnąć informacji u rangerów, którzy prowadzą stały monitoring gejzeru.



W gejzerze znajdują się dwa czujniki - jeden w kanale pod gejzerem, drugi bliżej powierzchni ziemi. Potwierdziły one, że gejzer w ciągu ostatnich 6 tygodni eksplodował 3 razy w ciągu ostatnich 6 tygodni, kończąc tym samym swój okres uśpienia sięgający 2014 r.



Naukowcy nie wiedzą, dlaczego tak się dzieje. Niektórzy sugerują, że jest to zapowiedź zbliżającej się erupcji superwulkanu Yellowstone.



- Nie jest jasne, dlaczego tak się dzieje, ale Norris Geyser Basin to obszar znany ze zmian termicznych w czasie. Wzorzec erupcji gejzeru jest dość przypadkowy, zatem możliwe, że nie miały one nic wspólnego z zakłóceniami w kalderze Yellowstone - powiedział Michael Poland, jeden z naukowców monitorujących superwulkan Yellowstone.



Wielce prawdopodobne, że częstsze erupcje gejzeru Steamboat w ostatnim czasie są konsekwencją gromadzenia dużych ciśnień od 2014 r.