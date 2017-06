Zortrax Inventure - nowa drukarka 3D z filtrem HEPA

Nowa drukarka 3D, materiały i zupełnie nowa odsłona autorskiego oprogramowania - to nowości od Zortrax, które zostały zaprezentowane podczas konferencji Zortrax Experience w Olsztynie.

Zdjęcie Nowa drukarka Zortrax Inventure /materiały prasowe

Wśród nowości znajdą się: drukarka Zortrax Inventure wraz ze stacją DSS, materiały Z-PLA Pro, Z-ASA Pro oraz oprogramowanie Z-SUITE w wersji 2.0. To największe wydarzenie w Zortrax od czasu powstania firmy.



W Zortrax Experience wzięło udział ponad 100 partnerów biznesowych, którzy sprzedają na co dzień produkty Zortrax w ponad 80 państwach na całym świecie, a także przedstawiciele firmy i goście specjalni. Jak komentował Prezes Zarządu Zortrax S.A., Rafał Tomasiak:



- Podczas Zortrax Experience zaprezentowaliśmy nowości dla każdego elementu naszego ekosystemu. Gwiazdą wśród nich jest drukarka 3D - Zortrax Inventure. W nowej wersji autorskiego oprogramowania Z-SUITE klienci znajdą wiele pożytecznych funkcji, które jeszcze bardziej usprawnią ich codzienną pracę. Cieszymy się, że mogliśmy pokazać te wszystkie rzeczy na żywo tu, w Olsztynie, gdzie wszystko się zaczęło.



Przełomowy model drukarki Zortrax trafi do sprzedaży już 20 czerwca. To unikalne rozwiązanie, którego wyróżnikiem jest zamknięta komora z filtrem HEPA, możliwość drukowania z dwóch materiałów jednocześnie (bazowego oraz podporowego), wyjątkowa precyzja druku i stylowy design. Równolegle z drukarką pojawi się szeroka gama dedykowanych do niej materiałów - na początek Z-PLA, Z-PETG i Z-SUPPORT, a wkrótce kolejne.



Wraz z Zortrax Inventure, w ofercie producenta pojawi się dedykowana stacja DSS - urządzenie, które pozwoli na szybkie i łatwe rozpuszczenie materiału podporowego w podgrzanej wodzie. Jest to jednocześnie bardzo bezpieczne rozwiązanie, które pozwala na utylizację pozostałości nawet w domowych warunkach.



Nowe materiały kierowane będą przede wszystkim do profesjonalistów. Z-PLA Pro będzie można wykorzystywać na drukarkach M200 i M300. Doskonale odzwierciedla on detale i posiada matową powierzchnię. Sprawdzi się między innymi w architekturze przy tworzeniu makiet, gdzie bardzo istotna jest dbałość o szczegóły wydruku, a także designie i wzornictwem przemysłowym.

Z-ASA Pro to materiał odporny na działanie czynników zewnętrznych takich jak np. promienie UV. Sprawdzi się on nawet w bardzo niekorzystnych warunkach pogodowych w otoczeniu zewnętrznym. Charakteryzuje go niższy skurcz, który pozwala na konstruowanie większych modeli oraz wytrzymałość na poziomie ABS.



Już od 18 lipca klienci Zortrax będą mogli korzystać z wersji beta dedykowanego oprogramowania Z-SUITE 2.0. Największe usprawnienia przyniosą: możliwość pracy w wielu zakładkach (jak w przeglądarce internetowej), edytowalny support, algorytm analizy i naprawy siatki, który wskaże potencjalne błędy w modelu i może je automatycznie naprawić. Zmianie ulegnie też interfejs programu, który stanie się znacznie bardziej intuicyjny.



Do czasu oficjalnej premiery pełnej wersji Z-SUITE 2.0, użytkownicy będą mogli korzystać z wersji Z-SUITE 1.11, która wprowadzi obsługę drukarki 3D Zortrax Inventure oraz profile nowych materiałów (Z-ASA Pro oraz Z-PLA Pro).