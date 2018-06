Ziemia może się przekształcić w lodową planetę w ciągu zaledwie tysiąca lat

Skały z epoki, gdy Ziemia w większości skrywała się pod pokrywą lodową dowodzą, że przejście do globalnego zlodowacenia może nastąpić bardzo szybko w geologicznej skali czasu.

Zdjęcie Przejście do globalnego zlodowacenia może nastąpić bardzo szybko /123RF/PICSEL

Naukowcy teoretyzowali od dawna, że Ziemia była kiedyś całkowicie lub prawie całkowicie pokryta lodem. Na dodatek dowodzono, że zdarzyło się to kilkukrotnie w trakcie znanej nam historii geologicznej naszej planety.Dowodem na to, że następowały takie okresy są osady w różnym wieku, pochodzące własnie z okresów zlodowacenia.

Geolodzy z Princeton zbadali próbki znalezione w Etiopii. Zdaniem badaczy zostały one utworzone w jednym z okresów zlodowacenia niemal całej kuli ziemskiej. Ich zdaniem stało się to około 717 milionów lat temu.

W artykule opublikowanym w czasopiśmie "Geology", dr Scott MacLennan z Princeton wraz ze współpracownikami, wykazał, że obecność tak zwanych zlepieńców, potężnych głazów transportowanych przez lodowce na długich dystansach, wskazuje, że znajdował się tam lodowiec. Poniżej głazów odkryto starsze warstwy węglanów, czyli szczątków pochodzenia organicznego, które pozostały tam ponieważ na tym obszarze znajdowały się płytkie wody morza, bogate w mikroflorę morską.

Według naukowców, wskazuje to na to, że w momencie rozpadu hipotetycznego superkontynentu o nazwie Rodinia, klimat na Ziemi był ciepły i wilgotny, co sprzyjało kwitnieniu tropikalnych puszczy. Biorąc pod uwagę fakt, że brak jest wyraźnych granic pomiędzy osadami z lodowca i poprzednimi, można założyć, że drastyczna zmiana klimatu nastąpiła szybko.

Eksperci sugerują, że mówimy o czasie od 1000 do 100 tysięcy lat. Z geologicznego punktu widzenia jest to niezwykle krótki okres, który można przypisać efektowi sprzężenia zwrotnego między oblodzeniem i zwiększaniem się albedo Ziemi. Im bardziej nasza planeta była pokryta lodem, tym bardziej odbijane było promieniowanie słoneczne. To dodatkowo obniżało globalną temperaturę, stymulując postępowanie zlodowacenia, aż do postaci, gdy niemal cały glob staje się lodową kulą.