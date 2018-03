Zbliża się przełom w magazynowaniu danych. Nowe dyski przetrwają 600 lat!

Australijscy i chińscy naukowcy zapowiadają przełom w magazynowaniu danych. Opracowali technologię dysku optycznego o znacznie większej pojemności i trwałości. Jak piszą w czasopiśmie "Nature Communications" do jego wytwarzania używa się miedzy innymi nanocząsteczek złota, a dane zapisuje się wykorzystując nie tylko trzy wymiary przestrzenne, ale też kolor i polaryzację światła.

Zdjęcie Nowa technologia wiąże nanocząsteczki złota ze szkłem hybrydowym o wysokiej mechanicznej wytrzymałości i umożliwia zapis danych z pomocą pełnego widma widzialnego światła /materiały prasowe

Nowy dysk pozwala zapisać 10 terabajtów danych i ma trwałość szacowaną na... 600 lat. Jeśli zostanie wykorzystany, może pomóc rozwiązać rosnący problem wielkich centrów danych, które nie tylko zużywają do zasilania i chłodzenia gigantyczne ilości energii, to jeszcze muszą praktycznie co dwa lata wymieniać swoje twarde dyski.

Nasza cywilizacja produkuje gigantyczną ilość danych, ich przechowywanie staje się coraz większym problemem. Centra magazynowania danych zużywają w tej chwilo około 3 proc. produkowanej na świecie energii i bazują głównie na systemach twardych dysków, które mają ograniczoną pojemność (do 2TB) i żywotność (do 2 lat). Naukowcy z RMIT University w Melbourne i Wuhan Institute of Technology w Chinach opracowali technologię wytwarzania nowej generacji dysków optycznych, które umożliwią zapisanie nawet 10 TB danych i przechowanie ich przez czas nawet 6 stuleci.

Takie dyski mogą zapewnić danym znacznie większe bezpieczeństwo, a oparte na tej technologii centra ich magazynowania powinny zużywać nawet tysiąc razy mniej energii niż obecne. Nie wymagałyby też kosztownej operacji migracji danych na nowe dyski twarde.

Jak podkreśla jeden z autorów pracy, prof. Min Gu z RMIT University, wynalazek otwiera drogę do tworzenia optycznych centrów magazynowania danych, które pomogłyby rozwiązać narastające problemy.

"W systemie Big Data tworzymy dziennie około 2,5 kwintylionów bajtów, trzeba je gdzieś przechowywać. Tymczasem nasze obecne technologie magazynowania danych powstały w zupełnie innych czasach" - przekonuje Gu. "Obecna technologia optyczna pozwala zwiększać jeszcze pojemność dysków, ale ich żywotność nie przekracza 50 lat. Nasza metoda pozwala tworzyć dyski o zdecydowanie największej pojemności, a testy wskazują, że ich trwałość przekroczy pół tysiąclecia" - dodaje.

Nowa technologia wiąże nanocząsteczki złota ze szkłem hybrydowym o wysokiej mechanicznej wytrzymałości, umożliwia pokonanie ograniczeń dotychczasowej technologii blu-ray i zapis danych z pomocą pełnego widma widzialnego światła.

Zdaniem autorów pracy, nowa technologia może pomóc w łatwiejszym przejściu od systemu gromadzenia danych Big Data do systemu Long Data, który umożliwia łatwiejsze przeszukiwanie wielkich baz danych i obserwowanie zmian zachodzących w dłuższych przedziałach czasowych.

"Optymalizacja tej technologii wymaga jeszcze wiele pracy" - zaznacza Gu. "Wiemy już jednak, że nadaje się do masowej produkcji, co sprawia, że jej potencjał jest nadzwyczajny" - dodaje.

"Long Data daje bezprecedensową szansę na na nowe odkrycia w bardzo różnych dziedzinach, od astrofizyki i biologii po nauki społeczne i biznes" - podkreśla dr Qiming Zhang RMIT School of Science. "Nie będziemy w stanie tych możliwości wykorzystać, jeśli nie pokonamy problemu z przechowywaniem danych" - zaznacza.

Grzegorz Jasiński