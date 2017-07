Za 71 proc. emisji gazów cieplarnianych odpowiada tylko 100 firm

Najnowszy opublikowany raport pokazuje, że za 71 proc. globalnej emisji gazów cieplarnianych odpowiada 100 producentów paliw kopalnych.

Zdjęcie Jest jeszcze czas na zastopowanie zmian klimatycznych /© Glowimages

Raport został stworzony przez Carbon Disclosure Project we współpracy z Instytutem Odpowiedzialności Klimatu. Celem raportu było spojrzenie na rolę korporacji w zmianach klimatycznych, ponieważ zazwyczaj emisje gazów cieplarnianych są rozbijane na poszczególne kraje i nie daje to pełnego obrazu zmian.



"Od 1988 r. przemysł paliw kopalnych podwoił swój wkład w globalne ocieplenie, emitujący tyle gazów w ciągu 28 lat, jak przez poprzednie 237 lat - od narodzin rewolucji przemysłowej do 1988 r. Dzisiaj ponad połowa emitowanych gazów cieplarnianych pochodzi tylko od 25 producentów korporacyjnych i państwowych" - czytamy w raporcie.



Najwięcej gazów cieplarnianych emituje chiński przemysł wydobywczy i Saudi Aramco - saudyjski koncern paliwowo-chemiczny. Odpowiadają one za 14,3 i 4,5 proc. światowej emisji gazów cieplarnianych od 1988 r.



Wśród innych najwyższych producentów gazów cieplarnianych nie ma zaskoczenia - na liście znalazły się takie firmy jak ExonnMobil, Shell, BP czy Chevron. Fakt, że firmy te są zależne od inwestorów może mieć duże znaczenie w walce ze zmianami klimatycznymi. Raport sugeruje, że "inwestorzy w spółkach paliw kopalnych mają wpływ na 1/5 emisji gazów cieplarnianych na całym świecie".



Analizy wykazały, że jeżeli koncerny naftowe nadal będą kontynuować swoją strategię, w ciągu najbliższych 10 lat odczują wpływ gwałtownych zmian klimatycznych. Wiele firm takich jak Google, Facebook czy Apple całkowicie odchodzi od produkcji paliw kopalnych, stawiając na źródła całkowicie odnawialne.



Zmiany klimatyczne to realne zagrożenie dla ludzkości, ale nadal mamy czas, by im przeciwdziałać.