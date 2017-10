Yellowstone może eksplodować szybciej, niż się spodziewano

Jak donosi "USA Today", powołując się na naukowców, wielki superwulkan pod Parkiem Narodowym Yellowstone może rozpocząć erupcję znacznie szybciej niż do tej pory sądzono. Gdyby eksplodował teraz, mógłby zniszczyć nie tylko całe Stany, ale też na wiele lat ochłodzić znacznie średnią temperaturę na Ziemi, wywołując coś na kształt nuklearnej zimy.

Zdjęcie Ostatnia potężna erupcja w Yellowstone wystąpiła około 630 000 lat temu /AFP Technauka Czy USA przygotowują się na wybuch superwulkanu Yellowstone?

Analiza minerałów wulkanicznych w skamieniałym popiele, dokonana przez ekspertów z Arizona State University, wykazała, że podczas poprzednich erupcji, zmiany temperatury poprzedzające wybuch superwulkanu miały miejsce znacznie szybciej niż dotychczas sądzono. Trwały one zaledwie kilka dekad, a nie kilka stuleci, jak uważali przedtem naukowcy.

Reklama

Ostatnia potężna erupcja w Yellowstone wystąpiła około 630 000 lat temu i mniej więcej taki czas następował w przeszłości między kolejnymi tego typu wydarzeniami. Pozostałością ich jest kaldera Yellowstone, która jest obecnie depresją o szerokości 65 km, pokrywającą większość parku narodowego. Naukowcy z Arizona State University, którzy analizowali ślady poprzednich erupcji stwierdzili, że superwulkan może się nagle obudzić po dostaniu się do komory magmowej strumieni świeżej magmy.

Jednocześnie specjaliści zaznaczają, że nie ma dowodów na to, że w najbliższym czasie dojdzie do takiej niszczącej erupcji. Prawdopodobieństwo wystąpienia takiego wydarzenia w Yellowstone w ciągu najbliższego czasu szacuje się obecnie na 1:730 000, więc jest ono znikome.

Zdjęcie Przewidywana strefa opadu popiołu po erupcji wulkanu Yellowstone / Zmianynaziemi.pl

Tak czy inaczej, analizy kryształów uwięzionych w skamielinach wulkanicznych wskazują, że superwulkan może się aktywować znacznie szybciej niż sądzono dotychczas. W tym kontekście niedawne wzmożenie aktywności sejsmicznej w obrębie kaldery może nieco niepokoić.

Co by się stało gdyby superwulkan Yellowstone rzeczywiście wybuchł w najbliższym czasie? W zależności od wielkości tej erupcji, wulkan może pokryć popiołem duże części USA. Atmosfera ziemska prawdopodobnie również zostanie wypełniona tym samym popiołem, co na dekady ochłodziłoby Ziemię. Nie groziłoby to raczej wyginięciem ludzkości, ale z pewnością stanowiłoby zagrożenie dla życia na naszej planecie.