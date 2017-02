Wyhodowano bydło odporne na gruźlicę

Chińskim naukowcom udało się wyhodować krowy o zwiększonej odporności na gruźlicę bydła.

Zdjęcie Krowy też cierpią na gruźlicę /©123RF/PICSEL

W wyniku eksperymentów urodziło się 20 cieląt, z których 11 przeżyło dłużej niż 3 miesiące.



Gruźlica bydła to choroba zakaźna wywołana przez prątek gruźlicy typu bydlęcego (Mycobacterium bovis), typu ludzkiego (Mycobacterium tuberculosis) oraz typu ptasiego (Mycobacterium avium). Objawy kliniczne występują po zakażeniu prątkiem bydlęcym. W przypadku prątka ludzkiego lub ptasiego występują tylko niewielkie zmiany w węzłach chłonnych. Choroba ta stanowi zagrożenie dla bydła w wielu krajach, szczególnie w Wielkiej Brytanii, Afryce i Azji.



Chińscy naukowcy wykorzystali narzędzia do edycji genomu w celu zmiany kodu genetycznego bydła. Technologia ta już wkrótce może być powszechnie wykorzystywana w rolnictwie. Uczeni z Uniwersytetu w Shaanxi zmienili gen zaangażowany w zwalczanie infekcji.



"Transgeniczne bydło powstałe w wyniku manipulacji genetycznych wykazywało zwiększoną odporność na bakterie M.bovis. Nasze badania prowadzą do opracowania technik CRISPR/Cas9 do zastosowań rolniczych" - czytamy w oficjalnym raporcie.



Testy przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych wykazały zwiększoną odporność wyhodowanych krów na prątki gruźlicy typu bydlęcego. Póki co, nie wiadomo czy takie same wyniki osiągnięto by w warunkach in vivo.



Gruźlica jest złożoną chorobą. Hodowla krów odpornych na M.bovis daje nadzieję, że kiedyś podobny mechanizm będzie można zastosować u ludzi w przypadku M.tuberculosis.