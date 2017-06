Woda ma dwa ciekłe stany skupienia

Naukowcy odkryli, że woda ma dwie różne fazy ciekłe. Co z tego wynika?

Zdjęcie Artystyczna wizja dwóch stanów skupienia wody o różnej gęstości /Fot. Mattias Karlen /materiały prasowe

Woda ma kluczowe znaczenie dla życia na Ziemi. Teraz naukowcy przyjrzeli się bliżej dwóm fazom wody zwanym bezpostaciowym lodem o wysokiej i niskiej gęstości. Odkryto, że gdy woda przechodzi z jednego rodzaju lodu do drugiego, przekształca się w dwa różne typy stanu ciekłego.



Badania opublikowane w "Proceedings of the National Academy of Sciences" śledziły ruch cząsteczek podczas zamiany stanu lodu bezpostaciowego - z wysokiej na niską gęstość. W swoich badaniach naukowcy wykorzystali dwa lasery rentgenowskie - jeden z Laboratorium Narodowego Argonne w okolicach Chicago, a drugi z laboratorium DESY w Hamburgu.



- Badałam bezpostaciowy lód przez długi czas w celu określenia, czy można go uznać za jedną z odmian wody w stanie stałym. Spełnieniem marzeń jest odkrycie, jak szklisty stan wody przeobraża się w lepką ciecz, która prawie natychmiast przekształca się w inną ciecz o znacznie niższej gęstości - powiedziała Katrin Amann-Winkel, autorka odkrycia.



Bezpostaciowy lód uzyskuje się, gdy cząsteczki wody są zamrażane w temperaturze poniżej 0oC. Ze względu na takie czynniki jak szybkie zamrażanie lub wysokie ciśnienie, lód może nie być krystaliczny. Bezpostaciowy lód znajduje się głównie w górnych warstwach atmosfery, a także obłokach międzygwiazdowych, co czyni z niego najpowszechniejszą odmianę wody we wszechświecie.