Wir polarny może dotrzeć do Europy i ją zamrozić

Niedawno w Ameryce Północnej doszło do potężnego ataku zimy i arktycznego mrozu, który dotarł aż do Florydy. Jego przyczyną było meandrowanie prądów strumieniowych tworzących tak zwany wir polarny. Brytyjscy meteorolodzy ostrzegają, że teraz podobne zjawisko może wystąpić w Europie.

Zdjęcie Wir polarny docierający do północnej Grenlandii zmierza w kierunku Kanady i północnej części Europy /materiały prasowe Technauka Pod topniejącą wieczną zmarzliną znajdują się ogromne ilości toksycznej rtęci

To, co zagraża obecnie północnej Europie w meteorologii nazywa się SSW od ang. Sudden Stratospheric Warming (Nagłe Ogrzanie Stratosfery). Co jakiś czas stratosfera nagle ogrzewa się do kilkudziesięciu stopni pod wpływem ciepła słonecznego odbitego od Ziemi i w efekcie osłabia między innymi arktyczny wir polarny, pędzący z prędkością ponad 130 kilometrów na godzinę. Może nawet zmienić jego kierunek.

Z czymś takim mamy właśnie teraz do czynienia i na skutek ocieplenia stratosfery spodziewane jest meandrowanie prądów strumieniowych wchodzących w skład wiru polarnego. Będzie to napędzało do Europy mroźne masy powietrza, a to oznacza ekstremalne mrozy dla Szkocji, Skandynawii i Europy Północnej.

Brytyjscy meteorolodzy przypominają, że w 2010 roku to właśnie SSW spowodowało najchłodniejszy marzec w Szkocji od 51 lat. Teraz warunki atmosferyczne mogą się powtórzyć. Symulacje sugerują, że wir polarny docierający do północnej Grenlandii zmierza w kierunku Kanady i północnej części Europy.

Eksperci obawiają się, że w takich warunkach istnieje duże prawdopodobieństwo blokowania się układów niskiego ciśnienia, co może skutkować pozostawaniem mrozu na danym obszarze w bardzo długim okresie czasu. Tego typu blokady cyklonów w okresie zimowym są niestety ostatnio normą.

Wiele wskazuje jednak na to, że to meandrowanie wiru polarnego wywołane przez SSW nie wpłynie negatywnie na pogodę w Polsce. Długoterminowe prognozy sugerują wręcz, że w ciągu dnia będziemy mieli dość ciepło jak na tę porę roku, a mrozy będą niezbyt dotkliwe. Być może będzie to właśnie skutkiem blokady cyklonu z nad Arktyki, który może zamrozić część kontynentu.