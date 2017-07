Wielki Zderzacz Hadronów odkrył nową cząstkę elementarną

Naukowcy pracujący w CERN ogłosili odkrycie nowej cząstki elementarnej, której istnienie zostało przewidziane teoretycznie.

Zdjęcie Barion Xi-cc ++ /materiały prasowe

Nowa cząstka nazywa się Xi-c ++. Jest zbudowana z jednego kwarka górnego (takiego, jakie budują protony i neutrony) oraz dwóch kwarków powabnych, które mają ten sam ładunek, co kwark górny, ale ważą 570 razy więcej. Istnienie cząstki Xi-cc ++ zostało przewidziane teoretycznie, ale dopiero teraz udało się potwierdzić jej istnienie.



- Znalezienie barionu składającego się z dwóch ciężkich kwarków jest bardzo interesujące, ponieważ dostarczy unikatowego narzędzia do dalszych analiz chromodynamiki kwantowej. Takie cząstki pomogą nam ugruntować nasze teorie - powiedział Giovanni Passaleva, rzecznik projektów związanych z Wielkim Zderzaczem Hadronów.



Do tej pory fizycy obserwowali bariony (cząstki zbudowane z trzech kwarków) składające się z co najwyżej jednego ciężkiego kwarka. Nowo odkryta cząstka jest zbudowana z dwóch kwarków ciężkich i jednego lekkiego. Xi-cc ++ jest cząstką wysoce niestabilną, istnieje jedynie ułamek sekundy.



- W przeciwieństwie do innych barionów, w których kwarki wykonują skomplikowany taniec wokół siebie, barion zbudowany z dwóch ciężkich kwarków powinien działać jak układ dwóch gwiazd, które krążą wokół siebie (kwarki ciężkie) z dodatkowym satelitą je otaczającym (kwark lekki) - powiedział Guy Wilkinson z Uniwersytetu Oksfordzkiego.



Dzięki pomiarom Xi-cc ++ fizycy będą w stanie sprawdzić, jak zachowuje się układ dwóch ciężkich kwarków i jednego lekkiego. Naukowcy mają nadzieję, że może to doprowadzić do wyodrębnienia nieznanej wcześniej grupy ciężkich barionów.