Wielka Rafa Koralowa wyceniona na 42,5 mld dolarów

Niektórzy mówią, że Wielka Rafa Koralowa jest bezcenna, ale najnowszy raport Deloitte oszacował jej wartość na 42,5 mld dol.

Zdjęcie Wielka Rafa Koralowa wreszcie została wyceniona /materiały prasowe

Choć powinniśmy walczyć o zachowanie Wielkiej Rafy Koralowej ze względu na ogromne piękno, bioróżnorodność i znaczenie dla naszej planety, w oczach wielu polityków musi ona zarobić na siebie. Zwłaszcza, że konkuruje z projektami przemysłowymi, takimi jak kopalnia węgla kamiennego Carmichael.



Inwestycja w kopalnię jest postrzegana przez wielu jako uwstecznienie australijskiego rządu, który pozornie ignoruje zmiany klimatyczne i zamiast chronić Wielką Rafę Koralową, faworyzuje przemysł paliw kopalnych.



Najnowsza próba oszacowania wartości Wielkiej Rafy Koralowej stawia ją daleko przed kopalnią węgla kamiennego Carmichael. Wielka Rafa Koralowa jest warta co najmniej 42 mld dol., podczas gdy wartość kopalni oszacowano na 21,5 mld dol. Liczba ta może wydawać się dość arbitralna, więc w raporcie uwzględniono także roczne dochody generowane przez ten cud natury. Rafa generuje ok. 4,8 mld dol. rocznie, podczas gdy zysk kopalni zamyka się w 154 mln dol. Jak to możliwe, że Wielka Rafa Koralowa przynosi więcej dochodów niż kopalnia węgla kamiennego?



Według najnowszych szacunków, Wielka Rafa Koralowa daje zatrudnienie ok. 64 000 osób w wielu miejscach związanych z turystyką - od sklepów przez hotele aż po restauracje. W kopalni pracuje tylko 10 000 osób.



Raport Deloitte potwierdza, że Wielka Rafa Koralowa jest prawdziwym skarbem, o który powinniśmy dbać każdego dnia.