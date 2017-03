We Włoszech powstanie superkomputer do opracowywania prognoz pogody

W 2020 r. w Bolonii zacznie działać superkomputer nowej generacji, którego zadaniem będzie opracowywanie średnioterminowych prognoz pogodowych w Europie.

Zdjęcie Nowe centrum meteorologiczne powstanie na terenie starej fabryki tytoniu /materiały prasowe

Państwa członkowskie Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF) podjęły decyzję o uruchomieniu nowego superkomputera do Bolonii. Na terenie starej fabryki tytoniu we włoskim regionie Emilia-Romagna za 50 mln euro zostanie wzniesiony nowy budynek, w którym będzie pracował superkomputer.



ECMWF jest niezależną organizacją międzyrządową, wspieraną przez 22 pełnych państw członkowskich z Europy i kolejnymi 12 współpracującymi narodami. Superkomputery ECMWF wykorzystują obserwacje pogodowe do opracowania prognoz na 15 dni naprzód. Prognozy są następnie dzielone z krajowymi agencjami meteorologicznymi państw członkowskich.



Kwatera główna ECMWF jest zlokalizowana na Shinfield Park na obrzeżach Reading. Pierwszy superkomputer działający dla organizacji - CRAY-1A - powstał w 1978 r. Maszyna była regularnie aktualizowana, ale obecne w Reading budynki nie są w stanie spełnić wymagań technicznych kolejnego urządzenia. Obecnie działający system podwójny CRAY-XC30 będzie ostatnim superkomputerem działającym w Reading.



- Już od jakiegoś czasu było jasne, że obecny obiekt centrum danych nie zapewnia nam wymaganej elastyczności dla przyszłych maszyn obliczeniowych. Kolejne superkomputery zapewnią dziesięciokrotny wzrost mocy obliczeniowej. Nie będą znajdowały się już w Reading - powiedziała Florence Rabier, dyrektor ECMWF.



Pracownicy ECMWF nie muszą być w tym samym miejscu, co urządzenia obliczeniowe. Centrum meteorologiczne w Reading zatrudnia ponad 300 osób, a wiele z nich prowadzi zaawansowane badania i obserwacje, także we współpracy z ESA.