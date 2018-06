W przyszłości drony będą naprawiać drogi

Rozwój dronów przyczyni się do tego, iż w przyszłości zastąpią one maszyny budowalne. Jedną z możliwości, którą posiądą te sprzęty może być umiejętność naprawiania asfaltowych dróg.

Zdjęcie Naukowcy opracowują technologię pozwalającą dronom naprawiać drogi /123RF/PICSEL

Naukowcy z Wielkiej Brytanii zaproponowali dość niekonwencjonalne rozwiązanie w kwestii naprawy dróg oraz infrastruktury. Phil Purnell i spółka stworzyli projekt, który pozwala na wykorzystanie dronów w celu naprawy asfaltowej jezdni. Wgniecenia oraz dziury o niewielkich rozmiarach będą mogły być naprawiane przez drony. To jeszcze jednak nie koniec.

Reklama

Do naprawy, statek bezzałogowy wykorzystuje specjalną drukarkę 3D, która pozwala dostosować się do kształtu uszkodzenia na bieżąco - naukowcy chwalą się, iż dron jest w stanie łatać dziury z dokładnością co do jednego milimetra. To naprawdę imponujące.

Warto pamiętać o tym, iż tego typu technologia pozostaje póki co w fazie konceptu - nie wiadomo czy zostanie ona wdrożona na szeroką skalę. Dzięki interakcjom ze środowiskiem przemysłowym, naukowcy wierzą jednak, że drony będą w stanie przyczynić się do zautomatyzowania niektórych prac oraz poprawią jakość infrastruktury .

Wideo Drony naprawiające drogi

Na szersze wykorzystanie dronów w kontekście opisywanych możliwości trzeba będzie jednak jeszcze trochę poczekać.