W Indiach odnaleziono starożytne artefakty

Ponad 7000 odkrytych starożytnych narzędzi sugeruje, że ludzie dotarli do Azji wcześniej, niż do tej pory wszystkim się wydawało. Było to aż 385 000 lat temu.

Zdjęcie Narzędzia znalezione w Indiach /materiały prasowe

Artefakty zostały znalezione w stanowisku archeologicznym Attirampakkam w Indiach. Warstwy osadów, w których były ukryte narzędzia datowano za pomocą luminescencji. Najstarsza warstwa osadu znajduje się 4 m pod powierzchnią Ziemi. Wcześniej najstarsze narzędzia środkowej epoki kamienia w Indiach datowane były na powstanie 140-46 tysięcy lat temu.



Ponieważ wraz z artefaktami nie znaleziono żadnych skamieniałości, naukowcy nie mogą definitywnie powiedzieć, jaki typ hominina tu mieszkał. Prawdopodobnie nie był to Homo sapiens, którego najstarsze szczątki znalezione w Maroku pochodzą sprzed 315 000 lat. Niedawno odkryto najstarsze ludzkie szczątki poza Afryką sprzed 185 000 lat.



Badania sugerują, że koniec kultury Acheulean i początek epoki kamienia nastąpił znacznie wcześniej niż sądzono do tej pory. Może to wskazywać, że fale ludności opuściły Afrykę ponad 60 000 lat temu.