W Afryce wydobyto 910-karatowy diament

​Jeden z największych diamentów w historii - piąty co do wielkości - został znaleziony w kopalni Letseng w Lesotho.

Zdjęcie W Lesotho odkryto jeden z największych diamentów na świecie /fot. Gem Diamonds /materiały prasowe

Karat jest jednostką stosowaną do określania masy kamieni szlachetnych i wynosi ok. 0,2 g. Nowo odkryty diament waży 910 karatów, co odpowiada 182 gramom, czyli mniej więcej masie chomika lub przeciętnego serce dorosłej osoby.

Firma Gem Diamonds, do której należy 70 proc. kopalni Letseng, ogłosiła, że nowo odkryty kamień to diament typu D IIa, co oznacza, że jest niewiarygodnie czysty i zawiera niewiele atomów azotu. Gdy zostanie sprzedany, osiągnie prawdopodobnie jedną z najwyższych cen w historii. Wartość wykopanego kamienia jest szacowana na ok. 40 mln dolarów.



Innym diamentem pochodzącym z tej samej kopalni jest "Obietnica Lesotho" wydobyta w 2006 r., którą sprzedano za 12,4 mln dol. Kopalnia Letseng ma pochodzenie wulkaniczne.



Aż 8 z 10 najdroższych diamentów pochodzi z Afryki. Największym znalezionym diamentem nadal pozostaje Cullinan o masie 3106 karatów (621 gramów), który odkryto w RPA w 1905 r.