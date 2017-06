W 2017 roku należy się spodziewać większej liczby huraganów?

Według Amerykańskiej Narodowej Służby Oceanicznej i Meteorologicznej (NOAA), tegoroczny sezon huraganów może być znacznie intensywniejszy od ostatnich. Dla ludzi mieszkających w okolicy oddziaływania huraganów oznacza to konieczność poczynienia odpowiednich przygotowań do stawienia czoła nadciągającym żywiołom.

Zdjęcie W sezonie 2017 może się ukształtować 5 huraganów rożnej kategorii - prognozuje NOAA /AFP Technauka Czy w ciągu 5 lat doświadczymy globalnego ochłodzenia?

Sezon huraganów zaczyna się w najbliższych dniach i potrwa do listopada. Specjaliści podejrzewają, że w tym czasie może powstać od 11 do 17 frontów pogodowych, co może skutkować pojawieniem się do 5 huraganów rożnej kategorii. Aby burzę nazywać tropikalną, prędkość wiatru musi przekraczać 63 km/h, a status huraganu i nazwę uzyskuje po osiągnięciu prędkości wiatru powyżej 119 km/h.

Reklama

Intensywność huraganów mierzy się skalą Saffira-Simpsona. Odpowiednio po osiągnięciu ciągłego wiatru wiejącego z prędkością 119 km/h mówimy o huraganie kategorii 1, a na przykład słynny huragan Katrina, który zaatakował Florydę i Luizjanę, był huraganem najwyższej, 5 kategorii. Takie zjawiska zdarzają się rzadko, ale są katastrofalne w skutkach. Powodują całkowite zniszczenie niemal wszystkich budynków, a wiatr wieje z ciągłą prędkością powyżej 250 km/h.

Jak twierdzą eksperci z NOAA, prawdopodobieństwo, że obecny sezon huraganów będzie intensywniejszy niż poprzednie wynosi obecnie 35 proc. Szansa, że będzie mniej intensywny wynosi natomiast - 20 proc. Jeśli utrzyma się silne EL Nino na Pacyfiku, prawie na pewno huraganów będzie mniej.

Zdjęcie Huragan nadal pozostaje żywiołem, który sieje postrach / ©123RF/PICSEL

Historia pokazuje, że takie prognozy nie zawsze są udane. W ubiegłym roku NOAA przewidywała, że czeka nas normalny sezon huraganów. Ale 2016 rok zaskoczył pod tym względem, gdyż utworzyło się 7 huraganów, z których cztery stały się bardzo silne. Szczególnie zapamiętany zostanie oczywiście huragan Matthew, który urósł do piątej kategorii w zaledwie 36 godzin. Potem przeszedł przez Karaiby, zdewastował Haiti i spowodował największą w historii ewakuację ludności Florydy.