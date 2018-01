Naukowcy zrekonstruowali twarz nastolatki sprzed 9000 lat.

Zdjęcie Tak wyglądały nastolatki 9000 lat temu /materiały prasowe

Archeolodzy, którzy odkryli szczątki 18-letniej kobiety w dzisiejszej Grecji, nazwali ją Avgi, co znaczy "świt", ponieważ żyła ona podczas początków ludzkiej cywilizacji ok. 7000 roku p.n.e. Po setkach tysięcy lat życia jako łowcy-zbieracze, był to okres, w którym ludzie zaczęli organizować się w społeczeństwa dzięki postępowi technicznemu i zmianom kulturowym.



Greccy naukowcy z Uniwersytetu w Atenach pod kierownictwem Manolisa Papagrigorakisa dokonali rekonstrukcji twarzy nastolatki sprzed kilku tysięcy lat. Czaszka Avgi została odkryta w 1993 r. w jaskini Theopetra w regonie Tesalia, w którym można znaleźć ludzkie szczątki z paleolitu, mezolitu i neolitu. Wstępna analiza kości sugerowała, że osoba, do której należały szczątki, zmarła w wieku 15 lat. Ale na podstawie badań zębów stwierdzono, że w momencie śmierci miała około 18 lat.



Proces rekonstrukcji twarzy naukowcy rozpoczęli od wykonania kopii czaszki za pomocą drukarki 3D. Korzystając ze specjalistycznej wiedzy, uczeni oszacowali grubość miąższu w poszczególnych punktach anatomicznych twarzy. Informacje te następnie wykorzystano do ustalenia wyglądu 18-letniej kobiety. Dane takie jak kolor włosów i oczu nie były możliwe do ustalenia, więc określono je na podstawie ogólnych cech populacji z tego regionu.



W 2011 roku ten sam zespół naukowców zrekonstruował twarz Myrtis, 11-letniej dziewczynki z Aten, która żyła tam ok. 430 r. p.n.e. Analiza jej szczątków wykazała, że zmarła na dur brzuszny podczas plagi tej choroby.