Testy atomowe Korei Północnej mogą wywołać nuklearną katastrofę w Azji

Chiny ostrzegły reżim Korei Północnej przed kolejnymi podziemnymi testami bomby wodorowej. Istnieją obawy, że następna eksplozja poligonie atomowym pod górą Mantap może wywołać potężną katastrofę geologiczną, której towarzyszyć będzie ogromna emisja radioaktywności. Dotknie ona nie tylko Koreę Północną, ale również Chiny.

Zdjęcie Korea Północna powinna zaprzestać testów bomb wodorowych we wnętrzu góry Mantap - ostrzegają Chińczycy /©123RF/PICSEL Rosja przetestuje nowy pocisk zdolny zniszczyć Francję

Eksperci z Chińskiej Akademii Nauk ostrzegają, że Korea Północna powinna zaprzestać testów bomb wodorowych w obecnym miejscu, czyli we wnętrzu góry Mantap. To właśnie tam wykonano wszystkie 6 koreańskich testów nuklearnych, a specjaliści z Chin obawiają się, że kolejny wybuch może spowodować zapadnięcie się góry. Mogłoby to spowodować wzrost radioaktywności na dużą skalę. Nie można wykluczyć, że doszłoby nawet do opadu promieniotwórczych substancji na terytorium Chin.

Reklama

Ostrzeżenie przed konsekwencjami kolejnych testów nuklearnych w obrębie góry Mantap sformułowano podczas konferencji Instytutu Geologii i Geofizyki Chińskiej Akademii Nauk. Niedługo później północnokoreański minister Ri Yong-ho powiedział reporterom na spotkaniu w siedzibie ONZ w Nowym Jorku, że Pyongyang rozważa przeprowadzenie atmosferycznego testu jądrowego na Pacyfiku.

Być może deklaracja ta miała związek właśnie z obawami o stabilność góry Mantap, wyrażonymi przez Chińczyków. Chiny pozostają obecnie właściwie jedynym sojusznikiem Korei Północnej, więc kraj ten musi się z nimi liczyć. Czy to oznacza koniec testów podziemnych i rozpoczęcie atmosferycznych?