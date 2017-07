Technologia Stealth jest nielegalna?

Stealth to technologia, której głównym zadaniem jest zmniejszenie możliwości wykrycia. Począwszy od ludzkiego wzroku, przez różne środki techniczne, a skończywszy na zmniejszeniu echa radarowego, emisji podczerwieni i hałasu. Ale czy stosowanie tej technologii jest zgodne z prawem międzynarodowym?

Zdjęcie B-2 w towarzystwie dwóch F-117 /AFP Technologie stealth - klucz do niewidzialności

Technologia Stealth z dużym powodzeniem została wykorzystana przy tworzeniu okrętu Sea Shadow, bombowców B-2 i F-117 oraz samolotów F-22, F-35 czy YF-23 Black Widow II. W ramach ciekawostki należy również zauważyć, że Polska także opracowała swój projekt samolotu typu Stealth. Był nim PZL-230 Skorpion, lecz niestety został on porzucony jeszcze na etapie prac wstępnych. Maszyny typu Stealth wykorzystują m.in. materiały kompozytowe, wentylatory silników osadzone głęboko we wlotach powietrza i specjalistyczne rozwiązania aerodynamiczne. Można też przypuszczać, że na technologię tę składają się również inne innowacje, o których nie wiemy.

Laboratoria wojskowe, głównie w USA i Rosji, od wielu lat pracują nad stworzeniem rozwiązań, która zapewniałyby całkowitą niewidzialność sprzętu wojskowego. Tego typu technologia podniosłaby efektywność ataków, ponieważ przeciwnik nie byłby w stanie się do nich przygotować. Unowocześnieniem na tym polu, może być technologia tzw. aktywnego kamuflażu opracowana przez firmę BAE Systems. System ten odczytuje tło podczerwieni otoczenia, a następnie dostosowuje do niego indywidualną temperaturę pojazdu, co sprawia, że pojazd ten staje się praktycznie niewidzialny.

Technologia Stealth i Konwencja Genewska

Co ciekawe, wielu ekspertów twierdzi, że systemy typu Stealth mogą w znacznym stopniu naruszać Konwencję Genewską, a szczególnie zapisy dotyczące ograniczenia stron konfliktu w wykorzystaniu środków szkodzenia nieprzyjacielowi. W odpowiedzi wojskowi specjaliści np. z Pentagonu twierdzą, że dotychczasowe traktaty należy... dostosować do współczesnych realiów i nowoczesnych technologii militarnych.