Sztuczna inteligencja Intela pomoże ratować oceany

Intel podjął współpracę z organizacjami Parley for the Oceans oraz Ocean Alliance, aby dostarczać zaawansowane technologie sztucznej inteligencji i dronów na potrzeby badań stanu środowiska oceanicznego.

Zdjęcie SnotBoty pomogą chronić walenie i oceany /materiały prasowe

Pod wodzą biologa morskiego i dyrektora generalnego organizacji Ocean Alliance, doktora Iaina Kerra, Parley prowadzi działania badawcze i edukacyjne w dziedzinie ochrony waleni i ich naturalnego środowiska - oceanów - które odgrywają kluczową rolę również dla naszego gatunku. Przyspieszenie badań stało się możliwe dzięki technologiom Intela - sztucznej inteligencji oraz dronom, których zadaniem jest poprawić skuteczność ekspedycji prowadzonych przez Parley i partnerów.



Aby sprostać wyzwaniu, jakim jest gromadzenie danych o waleniach, Kerr i jego zespół opracowali SnotBoty - zmodyfikowane drony przeznaczone do pobierania próbek ze słupów pary wodnej tworzonych przez walenie, gdy te wynurzają się na powierzchnię, aby złapać oddech. Ta niezwykła "fontanna" stanowi źródło cennych informacji biologicznych na temat zwierzęcia - w tym hormonów stresu, hormonów ciążowych, wirusów, bakterii i toksyn obecnych w jego organizmie. Urządzenia SnotBot są w stanie przesyłać gromadzone informacje do badaczy przebywających na statkach zlokalizowanych w bezpiecznej odległości od ssaków.

Specjalistyczna wiedza i technologie Intela umożliwiają przesyłanie danych z dronów do urządzeń naukowców, a także stosowanie algorytmów analitycznych pozwalających identyfikować poszczególne osobniki i monitorować stan ich zdrowia w czasie rzeczywistym. Dzięki sztucznej inteligencji jest to możliwe nawet w obliczu czynników zakłócających pracę - takich jak nieprzewidziany ruch waleni czy ograniczona widoczność w głąb oceanu. W przyszłości inicjatywę będą wspomagać także opracowywane przez Intela drony takie jak Falcon 8+, model zaprojektowany z myślą o wysokiej niezawodności i precyzji w czasie lotu, przeznaczony do stosowania w trudnych warunkach, jakie możemy często napotkać w środowisku oceanicznym. Dzięki zdobytej wiedzy i technologiom badacze będą w stanie szybciej podejmować właściwe działania w oparciu o dane na temat długoterminowego stanu oceanów i naszej planety.

Aby zobaczyć SnotBoty w akcji (a ponadto obejrzeć niesamowite zdjęcia waleni), odwiedź stronę Parley for the Oceans: http://www.parley.tv/updates/snotbot-how-drones-are-changing-whale-research?rq=snotbot.