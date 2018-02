Szokujące odkrycie - neandertalczycy tworzyli sztukę

Głęboko w trzech jaskiniach na Półwyspie Iberyjskim, odkryto rysunki prawdopodobnie stworzone przez neandertalczyków.

Zdjęcie Te rysunki mogły powstać przez neandertalczyków /materiały prasowe

Naukowcy przez długi czas zakładali, że rysunki zostały stworzone przez naszych bezpośrednich przodków po tym jak pojawili się oni w Europie około 40 000 lat temu. Najnowsze badania sugerują, że rysunki zawierające postacie zwierząt, nieregularne kształty i wzory, są znacznie starsze. Oznacza to, że zostały one prawdopodobnie stworzone przez neandertalczyków.



- Nasze badania pokazują, że rysunki, które znaleźliśmy w tych trzech hiszpańskich jaskiniach są znacznie starsze, niż do tej pory sądziliśmy. Datowane na około 64 000 lat przekraczają najwcześniejsze ślady współczesnych ludzi w Europie o ponad 20 000 lat. Sztuka ta musiała być dziełem neandertalczyków - powiedział Alistair Pike z Uniwersytetu w Southampton.



Jeżeli odkrycie zostanie potwierdzone, będzie miało ogromne implikacje dla całej nauki. Do tej pory sztukę neandertalczyków określano mianem prostej i elementarnej. Nowe badania kwestionują to pojęcie. Oznaczałoby bowiem, że neandertalczycy byli umysłowo zdolni do tworzenia symbolicznych dzieł sztuki. Sugeruje to, że niektóre aspekty kognitywne, które przypisywano jedynie ludziom, w rzeczywistości były dzielone z naszymi europejskimi kuzynami.



Potwierdzenie, że to neandertalczycy stworzyli rysunki w hiszpańskich jaskiniach jest równoznaczne z poddaniem w wątpliwość pochodzenia wszystkich późniejszych malowideł. Od dawna zakłada się, że wszelkie rysunki sprzed 40 000 lat muszą pochodzić od Homo sapiens, bo żaden inny gatunek człowiekowatych nie był w stanie ich stworzyć. Wiele wskazuje jednak, że neandertalczycy byli do tego zdolni.



Najnowsze rewelacje sugerują, że neandertalczycy mogli tworzyć proste dzieła sztuki już 115 000 lat temu.