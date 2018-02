Szczątki nieznanego ichtiozaura przeleżały w prywatnej kolekcji 22 lata

​Dean Lomax odkrył pięć gatunków ichtiozaurów, w tym jeden szczególny, którego szczątki ukrywały się w prywatnej kolekcji przez ostatnie 22 lata.

Zdjęcie Tak mógł wyglądać Wahlisaurus massarae /materiały prasowe

Pierwszy odkryty przez Lomaksa gatunek to Wahlisaurus massarae, nazwany na cześć jego mentorów - Billa Wahla i Judy Massare. Lomax natknął się na jego szkielet w New Walk Museum and Art Gallery w Leicester w 2016 r. Po szczegółowych badaniach, paleontolog zauważył kilka niezwykłych cech kości, których nigdy wcześniej nie widziano.



- Jako naukowiec uczysz się kwestionować prawie wszystko i być tak krytycznym, jak to tylko możliwe. Moja analiza sugeruje, że był to nowy gatunek, ale niektórzy paleontolodzy zakwestionowali to odkrycie i nazwali je "wariacją" istniejącego gatunku - powiedział Lomax.



Niedawno pojawił się jednak Simon Carpenter, który przekonuje, że szczątki przedstawiciela tego gatunku zostały znaleziony przez niego w kamieniołomie w Somerset w 1996 r. Stamtąd trafiły do jego prywatnej kolekcji i tam leżały nienaruszone przez ponad 20 lat. Lomax przeprowadził dokładne analizy skamieniałości i potwierdził wcześniejsze rewelacje - okaz z kolekcji Carpentera to faktycznie Wahlisaurus massarae.



Carpenter bezzwłocznie przekazał posiadaną przez niego skamieniałość Wahlisaurus massarae do muzeum.



Ichtiozaury to rząd gadów morskich, które żyły w morzach i oceanach w czasach triasu i jury, około 200 mln lat temu. Skamieniałości ichtiozaurów można znaleźć w całej Wielkiej Brytanii.